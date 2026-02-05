恐怖自摔！新莊女騎士擦撞人行道緣石滑行20公尺 警消到場已斷氣

王女傷勢嚴重，送醫後傷重不治。翻攝畫面

新北市新莊區昨（4日）晚間發生一起機車自摔的死亡意外，27歲王姓女騎士騎乘機車行駛於環漢路2段時，不明原因擦撞路邊緣石後，又撞上路旁燈桿，機車更滑行了20公尺，救護人員到場時，王女已無生命跡象，經送醫搶救後不治，經抽血檢測，並未出現酒精反應，詳細事故原因仍待調查釐清。

昨日晚間6時許，王女騎乘機車由新莊環漢路2段往三重方向行駛，途中卻不明原因擦撞到路緣石後，又撞上路旁燈桿，機車倒地後往前滑行約20公尺，警消獲報後趕到現場，救護人員初步檢視王女傷勢，發現她頭部、臉部多處撕裂傷、牙齒多顆斷裂及左手骨折，且已失去生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治。

王女機車倒地後還滑行約20公尺。翻攝畫面

由於王女傷勢嚴重，無法實施酒測，警方對其抽血檢驗，不過確認沒有酒精反應，至於為何會突然自撞，後續將由警方持續調查釐清。



