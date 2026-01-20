恐怖虎媽浴室囚女900多天「活活餓死」 貓爸未伸援一併起訴

台中虎媽竟因認定女兒生活習慣未達標準，將女兒囚禁在房間內，每天僅給少量食物，導致女兒營養不良、多重器官衰竭慘死。本報繪製



台中市去年9月發生一起恐怖虎媽囚禁凌虐女兒案，一名詹姓女子僅因認定21歲女兒生活習慣未達標準，竟將女兒鎖在房間內長達2年7月，每天僅給少量食物，後期更限制女兒只能住在房間浴室內，導致女兒最終因營養不良、多重器官衰竭慘死。更冷血的是，詹女發現女兒死亡後不僅未報警，還試圖清洗遺體掩蓋惡臭，全案經台中地檢署偵結後，依私行拘禁凌虐致死罪提起公訴，全案將由國民法官審理。

起訴書指出，詹姓婦人與陳姓丈夫、大女兒及被害小女兒同住。2023年1月，詹女因不滿小女兒居家清潔未達標，竟強行幫女兒辦理休學，隨後展開虐待生活，先是用電線將女兒房門手把與樓梯扶手綑綁，限制其出入，後續更變本加厲，將囚禁範圍縮小至房內浴室，用電線將浴室門把與五斗櫃死死綁住，每日僅提供極少量食物，導致正值青春期的女兒日漸消瘦、體力枯竭。同住於家中的父親陳男明知妻子長期拘禁女兒，卻為了躲避夫妻爭吵，放任老婆囚禁、凌虐女兒。

直到去年9月21日上午，詹女將2包菜粥丟棄在浴室門口，敲門也未獲得回應，竟未開門查看女兒情況，也未打119求助，而是冷血地「逕自認定女兒已死」，就這樣放任女兒在浴室內孤立無援，直至最後因長期饑餓、營養不良導致多重器官衰竭而亡。

直到9月25日凌晨，詹女為了掩蓋屍臭，才解開電線浴室門口上的電線，將女兒遺體搬出並清洗浴室，老公陳男發現後，嚇得騎車前往報警處理，才讓這起發生在自家屋簷下的驚悚命案曝光。

檢方認定詹女手段殘忍，涉犯《刑法》私行拘禁7日以上並施以凌虐致死罪，屬家庭暴力重罪；陳男涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌、家庭暴力罪，依法提起公訴，全案將交由國民法官審理。

檢方表示，子女並非父母之私有財產，任何以教養、管教為名，實施限制人身自由、隔絕對外接觸或施以身心凌虐之行為，均屬法律所不容。家庭暴力絕非私領域之家庭事務，社會各界如察覺相關情事，應及時通報並尋求專業與法律資源介入。

