恐怖虐貓魔人害死5貓辯吸毒一時衝動 法官打臉！二審仍重判

記者楊佩琪／台北報導

被稱為虐貓魔人的趙育慶，二審仍被重判共9年2月。（資料照／翻攝自臉書）

男子趙育慶被控假冒愛貓人士陸續領養5隻貓咪後，以「火烤」、「燙熱水」等方式虐死。趙男辯稱當時因吸毒導致一時衝動，一審依5項違反動物保護法等罪，重判共9年2月有期徒刑。案經上訴，二審高等法院駁回。全案仍可上訴。

根據高院判決，趙男所犯為「動物保護法」規定之以虐待、傷害方式宰殺動物，共有5罪，分別判刑1年9月、3罪1年10月、1年11月有期徒刑，加總一共9年2月。趙男不得再上訴。

有性侵、毒品前科的趙育慶，在網路認識莊姓女友後同居。趙男先是透過網路認養寵物平台物色貓咪，再要求女友出面認養，陸續帶回共5隻貓咪。卻在2023年11月、12月間，不僅未正常餵食5隻貓咪，還以熱水淋燙、以殺蟲劑的朝貓咪噴灑再點火燃燒或以各種方式毆打。5隻貓咪不堪凌虐，不久後便死亡，趙男再指示女友棄置貓咪屍體，直到台北市動保處於12月18日偕同莊姓女子尋獲貓咪屍體，趙男惡行才曝光。

案件審理期間，趙男被收押，當時還狡辯因養貓知識不足導致死亡，但看到檢方證據齊全才改口認罪。一審台北地方法院判處共9年2月有期徒刑。

二審高等法院審理後認為，趙男坦認犯行，辯稱是因為施用毒品導致衝動行為，請求輕判，但早在2023年9月間，媒體便報導其涉嫌虐殺貓咪，動保處人員也拒絕讓其領養，趙男仍不死心，透過女友出面領養方式取得貓咪，再逐一殺害，足證其虐殺5隻貓咪係出於預謀而計畫性為之，並非一時衝動，難認原審量刑有何不當之處，駁回上訴。

