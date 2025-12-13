恐怖行人地獄再現！彰化女開車「衝撞鏟飛」71歲老翁 驚悚畫面曝光

記者林意筑／彰化報導

42歲陳女開車左轉時撞上71歲老翁。（圖／翻攝畫面）

恐怖行人地獄再現！昨（12）日上午7時許，42歲陳女開車行經彰化雲長路，準備左轉進入中山路時，因不明原因撞上行走在的行人，行人瞬間被「車頭鏟起」隨後重摔落地，畫面相當驚悚。轄區警方獲報前往處理，經調閱監視器畫面發現行人及汽車都是綠燈，警方將實地勘驗，查明原因再行初判。

71歲老翁穿越斑馬線時遭轎車撞上。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨日上午7時17時許，陳女開車沿著雲長路左轉進入中山路，71歲蕭姓老翁則沿著斑馬線穿越中山路，走過安全島後就被陳女轎車撞倒在地，撞擊力道猛烈，老翁被撞飛重摔倒地，一旁騎士見狀立即上前關心，陳女也下車查看，一同將老翁扶起。

陳女左轉時撞上老翁。（圖／翻攝畫面）

警消人員獲報趕抵，發現老翁臀部、右腳、右手、頭部擦挫傷，經送醫治療後已無大礙。後續警方針對陳女進行酒測，無酒駕情事，不過查看路口監視器後發現，事故發生時行人、轎車均為綠燈，警方將進一步實地勘查，查明原因再行初判。

71歲老翁被轎車撞上，重摔倒地受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

警方也說明，若為行人闖紅燈將依《道路交通管理處罰條例》第 134 條規定開罰，可處500元罰鍰；至於汽車駕駛人不管號誌有沒有問題、行人是否違規，陳女未禮讓行人致人受傷，依道路交通管理處罰條例第四條第四項，可處可處1萬8千到3萬六千元罰鍰。

