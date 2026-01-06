恐怖詐保男又被訴！腿泡乾冰截肢、檢再挖出「火燒酒精衣」聳人影片

記者林盈君／台北報導

2023年間，26歲的廖姓男子，涉嫌替張姓高中同學詐保，要求張男「雙腿泡乾冰捅」10小時，就醫後因小腿凍傷壞死截肢，再用診斷證明申請理賠共4126萬元，後因保險公司察覺有異，報警處理，案件才因此曝光，廖男也被判刑6年，現已入監服刑。近期，檢警又從廖男手機中發現，其過去曾跟吳姓大學同學共謀，以自焚方式詐保，再由吳母去申請理賠，台北地檢署偵結，依法起訴廖男、吳男、吳母。

廖男涉嫌替張姓高中同學詐保，要求張男「雙腿泡乾冰捅」截肢。（圖／翻攝畫面）

據了解，廖男涉與張男、吳男共謀，利用恐怖的「自殘方式」詐保。2023年間，張男「雙腿泡乾冰捅」10小時，截肢後聲請理賠4126萬元，保險公司察覺有異，肇因張男於短時間內，突然密集投保傷害險及壽險，且不久後就因傷截肢，傷勢十分可疑，隨即報警處理，檢警介入調查後，案情才因此曝光。張男因此案被判處6年，已入監服刑，張男被判刑2年、緩刑2年。

廣告 廣告

廖男因乾冰詐保被判處6年徒刑，檢方又發現他替吳男自焚詐保，依法起訴。（圖／翻攝畫面）

此案之後，檢警於廖男的手機內發現一段影片，內容是吳男被燒成一團火球，起初廖男不願交代來源，張男則堅稱與自己無關，檢警遂逐步調查，才赫然發現廖男與吳男共謀詐保。原來早在乾冰詐保案之前，廖男於2022年間，讓吳男穿上泡過酒精的衣服，並蹲在遇水易燃的電土上，點火自燃達成燒燙傷目的，吳男全身燒傷面積達54%，再由吳母去聲請600多萬元理賠，廖男則將過程用手機拍下。

檢方傳喚吳男到案說明，但他卻對事發經過卻前後說法不一，還一度聲稱係「傳統過火儀式」造成。檢方調查後，認為廖男等人的說詞不可信，且在乾冰案之前，就共謀自焚要詐保，因此依詐欺取財、幫助他人自傷致重傷等罪，起訴廖男及吳男、吳母等3人。另外，吳男的保險受保公司，其理賠部分也在進行訴訟中。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

涉猥褻5男童拍攝不雅片！新竹「魟魚老師」上訴遭駁、判刑12年定讞

北投國小前險撞飛學童！影片曝光網友氣炸喊「重懲」 警方回應了

西門驚魂記！疑遭電動代步車壓腳、2男飆髒話嗆身障者 他：真的很害怕

台東兄弟酒後爆衝突！弟怒持刀捅傷哥腹部 大噴血臟器外露緊急送醫

