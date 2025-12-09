恐怖跟蹤騷擾！金曲歌后高雄演出遇新加坡狂粉 她遭逮收押畫面曝

金曲歌后曹雅雯證實長年跟騷她的新加坡劉姓女狂粉已被羈押進大寮監獄。翻攝IG



金曲歌后曹雅雯遭受新加坡籍劉姓歌迷多年跟蹤騷擾，聲請保護令獲准。豈料，曹雅雯本月3日於高雄演出，劉姓歌迷違反保護令，現蹤演唱會現場「緊盯」曹雅雯；曹雅雯嚇得報警。高雄仁武警分局警方獲報後逮人，劉女被依違反跟騷法聲押獲准。

新加玻籍劉姓女粉絲（左二）無視保護令，持續跟蹤騷擾金曲歌后曹雅雯，3日在高雄落網。讀者提供

劉姓粉絲瘋狂跟蹤騷擾曹雅雯，透過社群以及各種方式接觸曹雅雯，縱使曹雅雯聲請保護獲核發，劉依然如影隨行。

本月3日，曹雅雯至高雄參與公益演唱活動時，劉女更直接衝到會場守候、緊盯舞台動向，曹雅雯心生恐懼報警。仁武警分局表示，3日晚間，員警等於曹雅雯準備上台演出之際，向劉女出示保護令，告知已涉違反主文「相對人不得監視、觀察、跟蹤或知悉聲請人行蹤」規定並帶離現場，並依照現行犯逮捕。

廣告 廣告

橋頭地檢署進一步說明，曹雅雯取得新北地方法院核發的跟騷保護令，但劉女無視保護令，仍在11月至12月間持續傳送電子郵件騷擾被害人及至公益演唱會現場守候被害人，檢察官訊問後認劉女有反覆實施違反保護令與跟蹤騷擾之虞及逃亡之虞，4日向橋頭地院聲請羈押獲准。

曹雅雯。資料照。公視台語台提供

更多太報報導

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國