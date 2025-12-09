恐怖跟騷曹雅雯 星國女粉絲違反保護令遭收押
金曲歌后曹雅雯，遭新加坡籍劉姓歌迷長期騷擾，她聲請跟騷保護令獲准，結果對方不甩保護令，幾天前曹雅雯到高雄演出，她就在現場台下緊盯對方，警方獲報到場依現行犯逮捕，女歌迷被依違反跟騷法聲押獲准，其實女子之前就因跟騷曹雅雯被判刑六個月，還沒執行，檢方表示待執行後、將他驅逐出境，對此，曹雅雯說，終於可以好好睡覺吃飯了。
金曲歌后曹雅雯：「我欲甲你攬牢牢。」金曲歌后曹雅雯，3號現身高雄開唱，出席長庚醫院的公益演唱會，一名劉姓女子竟在台下緊盯，因違反保護令 ，被警方依現行犯逮捕。
劉姓女子被逮，這也讓曹雅雯鬆了一口氣，他在臉書上寫說，「感謝 ，我真的可以好好睡覺吃飯了」，限動還更新，劉姓女子，因為違反保護令被羈押在大寮監獄。
高雄橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山：「將被告劉某逮捕後送至本所，訊問後認其有反覆實施，違反保護令與跟蹤騷擾之虞，及逃亡之虞，在114年12月4日，向臺灣橋頭地方法院聲請羈押獲准。」
來自新加坡的劉姓女子，糾纏跟騷曹雅雯多年，讓他飽受驚嚇，劉女從去年起，不斷寄恐嚇郵件給曹雅雯，接著2月中，他還在高鐵板橋站，搶曹雅雯行李，曹雅雯不堪其擾報警，並在6月獲發保護令，劉姓女子禁止接近曹雅雯，但他不甩保護令，8月在西門町堵人搶行李，12月初又在高雄活動跟騷曹雅雯。
高市仁武分局大華派出所所長黃俊龍：「於被害人準備上台演出之際，即向劉姓女子出示保護令，告知已違反相關規定，依違反跟蹤騷擾防治法，現行犯逮捕。」
劉姓女子之前就因為恐嚇跟騷曹雅雯，被新北地院判處應執行有期徒刑6月確定，還須驅逐出境，沒想到她還是沒學乖，繼續他的恐嚇行為，這次法院聲押獲准，押進看守所，讓他沒機會，再對曹雅雯如影隨形騷擾。
東森娛樂關心您
尊重身體自主權！請撥打113、110
【更多東森娛樂報導】
●上月才喪父！曹雅雯突「坐地痛哭」 最新近況曝
●衝突片／又是你！髮廊外圍堵曹雅雯 女粉絲違反保護令遭逮
●曹雅雯遭狂粉跟騷！親揭心理陰影 意外曝保鑣驚人價碼
其他人也在看
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 179
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
左營16槍槍擊案百日！槍手楊云豪坐桶子逃亡 主嫌已飛柬埔寨
高雄市左營區今年8月發生通緝犯羅天義，在住處附近遛狗時，慘遭開16槍狙殺的命案，檢方已在上月28日對槍手楊云豪發布殺人通緝，今（8日）也公開他跟幕後藏鏡人范嘉榮的長相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
板橋府中商圈餐廳氣爆1男3女送醫！50坪裝潢全毀…樓梯間驚見4瓦斯鋼瓶
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
＂燒肉粽＂翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷
中部中心／張喬羿、蔡枘埏台中市一名女騎士，上班途中，行經北屯區一處社區住宅時，竟然遭一名男子砸傷，女騎士右腳膝蓋受傷，而墜樓的男子當場死亡，家屬接聞噩耗，一度癱軟，檢警初判，無外力介入，確切死因，還須深入追查。獲報有人墜樓，還有人受傷，兩台救護車火速趕到現場，抵達時發現有機車騎士，遭墜樓的男子，當場砸傷。台中男子自社區15樓墜落 女子騎機車經過＂右腳遭砸傷＂（圖／民視新聞）事發就在台中市北屯區一處社區大樓，8日上午8點多，一名男子，突然從大樓的15樓墜落，砸中上班騎機車經過的女騎士，導致騎士，右腳擦挫傷，而這名男子，當場死亡。男性明顯死亡，家屬整個人無力癱軟在椅子上，悲痛到難以言語，救護人員不斷安撫她的情緒，根據了解，29歲的死者，平時和媽媽姊姊，3人同住一屋簷下，事發當天早上8點多出門，家人以為他要去上班，沒想到20分鐘後，竟然從15樓墜落，台中男子墜樓"燒肉粽案翻版" 砸中女騎士釀1死1傷（圖／民視新聞）警方初步排除外力介入，有傳聞死者疑似是遭到詐騙，才會走上絕路，全案檢警正積極釐清偵辦中，但意外被砸中的女騎士，心裡一定受到極大驚嚇。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：「燒肉粽事件」翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷 更多民視新聞報導台男喝醉鬧機延誤48分鐘 日航警「強制拉下機」乘客拍手歡呼臥推手滑奪命！槓鈴重砸胸口 55歲運動好手倒地亡最新／新北中和男14樓墜落！當場四肢變形、頭部重創 送醫搶救亡民視影音 ・ 22 小時前 ・ 5
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
鄰居爭執！嫌開車衝撞雞排店 老闆夫妻「遭熱油燙傷」｜#鏡新聞
屏東縣內埔一間雞排店，6日傍晚5點多，遭到隔壁鄰居開車衝撞，當時在店內的店主夫婦倆，被熱油燙傷、緊急送醫，還波及到旁邊1輛機車。警方獲報到場立刻對嫌犯檢測，酒測值為0，也沒有毒品反應。當場依違反公共危險等罪嫌，移送檢方。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
台灣人怕過太爽？雷聲大雨點小 周休三日難行
台灣一年總工時 高達 2千 030 小時，世界第五、亞洲第二，有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，再度 掀起討論。但看似吸引人的構想，也讓產業界 高度緊張。勞工擔心是否得延長 平日工時？薪水 會不會被砍？專家直言, 週休三日能否成為高工時 困境的解方, 還言之過早。 #周休三日#勞工#工時東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 5
中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
佳德鳳梨酥驚見"黑色異物" 業者稱"無法確定來源"調查中
生活中心／陳堯棋 張智凱 台北報導台北伴手禮名店"佳德鳳梨酥"，遭民眾投訴，上週四購買一盒鳳梨酥產品內，竟出現黑色不明異物，向業者反應後卻只收回檢查，重新補寄新品一，完全沒有說明或補償。店家聲稱並不清楚黑色異物是什麼來源，正在查明當中，今天（9日）上午北市衛生局已派員稽查，若有違規將依食安法開罰。佳德鳳梨酥上午一開門營業，店門口大排長龍，幾乎人手一袋鳳梨酥，但現在卻爆出食安疑慮。撕開鳳梨酥包裝，酥皮上竟然藏了一塊"黑色異物"，消費者說嚇壞了。非常不滿，在店家Google留下一顆星評論，還發文抱怨，12/4買了一盒鳳梨酥，店家都不承認是他們自己的錯，也擺爛不處理，叫物流東西收回去煙滅證據，就不了了之，這種40年老店的，衛生真不敢讓人再碰。佳德鳳梨酥排隊人潮。（圖／民視新聞）當事人江小姐：「照道理說應該是整批都有問題，應該那個東西是整批做出來的，對，那我把我剩下的都退還給他，他再把我那三顆沒有拆封過的，再退還給我，這樣就說處理好了。」佳德鳳梨酥店長張教盈：「沒有辦法確定(黑色異物)，來源是什麼，我們應該說一開始有跟客戶接洽，他也同意說我們補寄新品給他，可是我們後續他，他希望我們退費給他，他也不接受，我們目前真的工廠都已經全部清查之後，還是沒有查到這個來源是什麼。」業者聲稱，不清楚黑色異物來源，並拿出9號上午衛生局的稽查報告，自證清白，目前調查結果尚未出爐。業者曬出衛生局稽查報告。（圖／民視新聞）民眾：「那麼多年都不會有這種情形’，反正我都沒遇過。」民眾：「當然要注意(食安)，就要考慮啦，也不一定要吃。」北市衛生局食藥科長林冠蓁：「台北市衛生局已派員前往，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及44條，處6萬到2億員罰鍰。」衛生局強調，若違反食安法相關規定，將令業者限期改善，未改善最高可處2億元罰鍰，老牌伴手禮名店爆出食安危機，恐怕也讓消費者心驚驚！原文出處：佳德鳳梨酥藏「黑色異物」 業者回應了、北市衛生局派員稽查 更多民視新聞報導【有片】日本強震高市早苗徹夜坐鎮 台灣旅客捨身護電視日網友大讚日本青森強震！台旅客「搶先護電視」 日網友大讚：謝謝你們堅強又善良失智症家庭壓力重…保持「3習慣」提高生活品質！民視影音 ・ 4 小時前 ・ 1
2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 iHerb防疫必備好物｜問Yahoo就對了
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 發起對話
板橋「定食8」氣爆5人受傷 大樓搖晃巨響驚醒民眾 府中商圈滿目瘡痍
新北市板橋區府中商圈一棟商業大樓今天（8日）凌晨近1時發生嚴重氣爆，引發當地居民一陣恐慌。位在重慶路12巷2樓連鎖餐廳「定食8」內部炸得面目全非、牆體塌陷，大量玻璃碎片和雜物噴射至街道，波及隔壁的「爭鮮迴轉壽司」等多間鄰近店鋪，巨大爆炸聲響及晃動驚醒周邊住宅熟睡的民眾。氣爆玻璃噴濺造成5名路人受傷，1名住戶也預防送醫，目前送醫者都已出院，事故原因待查。新北市長侯友宜表示，將成立專案小組助受損住戶依法求償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 32
停車糾紛開車衝撞雞排攤 熱油燙傷老闆夫婦
屏東一間雞排攤遭到車輛衝撞，油鍋打翻熱油潑灑，老闆夫婦倆二級燒燙傷送醫，警方追查，原來這起事故不是意外，隔壁鄰居51歲的雷姓男子，因停車問題和雞排攤老闆發生口角，結果竟然開車衝撞攤位，導致老闆夫婦兩人受傷，警方將衝撞的雷姓男子當場逮捕，並依公共危險罪送辦。 #衝撞#雞排#熱油燙傷東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
南迴搞軌案曾震撼全國 李泰安刑滿返鄉近況曝光
曾經轟動一時的「南迴搞軌案」主角李泰安，已於今年五月初結束刑期，重獲自由返回家鄉。建農里長夫人透露，這位昔日的話題人物現在生活作息與常人無異，偶爾會出門從事工程相關的工作，出獄後的他性格似乎沉穩許多，外貌上則顯得滄桑憔悴，歲月的痕跡清晰可見。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
燒肉粽事件翻版！跟母說上班「20分鐘卻墜樓亡」…路過女騎士直接被砸傷
台中市北屯區某住商大樓昨（8）日驚傳墜樓事件，一名楊姓男子（29歲）不明原因從大樓墜落，正好砸中騎機車路過的一名陳姓女騎士（37歲），宛如燒肉粽事件翻版。救護人員到場後，發現楊男已明顯死亡、未送醫，而被砸中的陳女所幸僅右腳膝蓋擦挫傷，並無大礙。據了解，死者當天上午跟母親說要出門上班，結果僅隔20分鐘，楊男就墜樓身亡；警方初步調查並無外力介入，詳細死因將由檢察官相驗釐清。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
"違停遭取締"引發不滿 台南男子持登山斧砍傷執勤女警
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南市一名女警進行取締違規停車開紅單時，竟遭陳姓轎車駕駛拿登山斧連砍多下，所幸送醫急救，沒有生命危險；嫌犯之前就因為妨礙公務被判刑，這次疑似一個月收到2張違停罰單，昨晚去買晚餐又被開單，心生不滿，才會拿出放在車上的登山斧行兇，訊後被依殺人未遂罪嫌羈押獲准，而台南市長黃偉哲也在練書上發文，嚴正譴責暴力。嫌犯違停被開單，竟趁著員警轉身離去，拿出登山斧朝女警背部連砍。（圖／民視新聞）兩名員警正對著違停、閃黃燈的汽車開單，這時汽車駕駛剛好提著便當回來，立刻收到員警剛開的罰單，沒想到他竟趁著員警轉身離去，拿出器械對著女警背部連砍好幾刀，很快就被兩名員警反身制伏在地。目擊民眾說看到嫌犯被抓有抵抗，還好最後有順利抓到。也覺得太離譜了，動不動就拿東西出來，被砍的不就很倒楣嗎。驚悚的砍警案發生在台南崇德路，值勤員警接到民眾投訴，前往取締熱點依法舉發。陳姓男子疑似一個月收到2張違停罰單，心生不滿才會行兇，但單開、遞單的都是男性員警，嫌犯卻只敢對相對弱小的女警下手，拿出登山斧狂砍。法執行公務遭到失控民眾砍傷，女警送醫縫合治療，沒有生命危險。（圖／民視新聞）事發後台南市長黃偉哲也在臉書上發文，強調民眾不理性行為絕不寬貸！也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為。事發後警察局局長派督察慰問，黃姓女警是警專32期畢業，任職10年多，值勤經驗豐富，卻沒想到和同事依法執行公務，居然遭到失控的民眾砍傷。還好女警送醫縫合治療，沒有生命危險。而攻擊員警的陳姓男子，9年前的黑歷史也跟著曝光。2016年他就曾經因為不滿車被拖吊，居然從家裡拿出登山刀朝拖吊車方向丟擲，因此和員警發生衝突扭打，被依妨礙公務送辦，處有期徒刑4個月。這回他更是變本加厲，直接拿登山斧攻擊女警，被殺人未遂及妨礙公務現行犯移送偵辦，犯行重大，有反覆實施及逃亡之虞，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。原文出處：不滿遭取締違停！ 台南駕駛持登山斧砍女警 更多民視新聞報導台南驚悚襲警！女警開單後被斧頭攻擊 男子行兇原因曝光陳水扁表態了！力挺「這人」選台南市長 大讚奠定賴總統連任基礎迴力鏢？國民黨竟要賴瑞隆退選 她怒挖「這藍委」兒吸毒黑歷史民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
知名作家陳月卿「開車撞行人」 遭判4個月.可易科罰金
新北市 / 綜合報導 知名作家陳月卿，今年2月開車經過市民高架重慶北路匝道時，不慎撞上一名違規穿越匝道口的行人，造成對方多處骨折與神經壓迫等重傷，案件移送士林地檢署後，檢察官認為當天天氣晴朗，視距良好，沒有不能注意的狀況，而法院也認為她未注意車前狀況實屬不該，但她坦承犯行態度尚可，判處她4個月有期徒刑可易科罰金。穿著黑色外套的老翁站在安全島上，往左邊看了下確定沒有車，緩緩走下來舉起手，示意駕駛要停下，要跨越道路但下一秒，白色休旅車完全來不及踩煞車，直接撞上老翁當場被撞飛，而肇事駕駛是她。知名作家陳月卿說：「我先生罹癌的時候，我當時覺得，我好像是掉進一個低谷。」常在網路上分享養生知識健康飲食，陳月卿不僅僅是知名作家，還是癌症基金會董事長，資深媒體人臉書上更有27萬粉絲追蹤，卻因為開車撞人被判刑。記者張權說：「當時陳月卿開車，從市民高架準備接平面道路，這名行人沒有走在斑馬線上，違規穿越車來車往的匝道口，雙方在這裡發生碰撞。」事發就在今年2月，台北市大同區市民高架道，重慶北路匝道口，79歲戴姓老翁違規穿越匝道，被陳月卿車頭衝撞，橈骨骨盆骨折，案件移送到士林地檢。檢察官認為當天天氣晴朗，視距良好沒有不能注意的狀況，竟未注意貿然直行，將陳月卿起訴，而法官也認為，她沒注意車前狀況，實屬不該但陳月卿坦承犯行態度尚可，判處四個月徒刑，可易科罰金12萬元。知名作家陳月卿說：「有事情發生，我們就是面對它處理它，那我們，我一直面對這件事情，我也想好好處理這件事情，那他執意不肯和解，法官要判我就是一直接受啊。」匝道出入口，車流量非常大，老翁貪圖一時方便，大喇喇跨越匝道，被撞傷送醫後續求償，雙方也將在法院對簿公堂。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 1