恐怖跟騷曹雅雯 星國女粉絲違反保護令遭收押

金曲歌后曹雅雯，遭新加坡籍劉姓歌迷長期騷擾，她聲請跟騷保護令獲准，結果對方不甩保護令，幾天前曹雅雯到高雄演出，她就在現場台下緊盯對方，警方獲報到場依現行犯逮捕，女歌迷被依違反跟騷法聲押獲准，其實女子之前就因跟騷曹雅雯被判刑六個月，還沒執行，檢方表示待執行後、將他驅逐出境，對此，曹雅雯說，終於可以好好睡覺吃飯了。

金曲歌后曹雅雯：「我欲甲你攬牢牢。」金曲歌后曹雅雯，3號現身高雄開唱，出席長庚醫院的公益演唱會，一名劉姓女子竟在台下緊盯，因違反保護令 ，被警方依現行犯逮捕。

劉姓女子被逮，這也讓曹雅雯鬆了一口氣，他在臉書上寫說，「感謝 ，我真的可以好好睡覺吃飯了」，限動還更新，劉姓女子，因為違反保護令被羈押在大寮監獄。

高雄橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山：「將被告劉某逮捕後送至本所，訊問後認其有反覆實施，違反保護令與跟蹤騷擾之虞，及逃亡之虞，在114年12月4日，向臺灣橋頭地方法院聲請羈押獲准。」

來自新加坡的劉姓女子，糾纏跟騷曹雅雯多年，讓他飽受驚嚇，劉女從去年起，不斷寄恐嚇郵件給曹雅雯，接著2月中，他還在高鐵板橋站，搶曹雅雯行李，曹雅雯不堪其擾報警，並在6月獲發保護令，劉姓女子禁止接近曹雅雯，但他不甩保護令，8月在西門町堵人搶行李，12月初又在高雄活動跟騷曹雅雯。

高市仁武分局大華派出所所長黃俊龍：「於被害人準備上台演出之際，即向劉姓女子出示保護令，告知已違反相關規定，依違反跟蹤騷擾防治法，現行犯逮捕。」

劉姓女子之前就因為恐嚇跟騷曹雅雯，被新北地院判處應執行有期徒刑6月確定，還須驅逐出境，沒想到她還是沒學乖，繼續他的恐嚇行為，這次法院聲押獲准，押進看守所，讓他沒機會，再對曹雅雯如影隨形騷擾。

