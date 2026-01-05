恐怖車禍！轉彎遭連環撞「對折」 70歲駕駛身亡

台東5日發生嚴重連環死亡車禍。（圖／東森新聞）





台東縣大武鄉台9線南迴公路今（5日）晚發生死亡車禍。1輛黑色休旅車左轉進入加油站時，先遭另輛自小客車追撞，休旅車失控衝入對向車道後，再遭大貨車撞擊。休旅車嚴重變形、幾乎對折，羅男送醫後仍宣告不治。

大武警分局於今晚18時32分接獲報案，指出尚武加油站前發生交通事故。警消獲報後迅速趕抵現場，發現70歲羅姓男子受困在嚴重扭曲變形車體內，已無呼吸心跳。消防人員動用破壞器材，歷時約20分鐘才將羅男救出，隨即送往大武衛生所進行緊急救治，但仍不幸回天乏術。

連環車輛 遭撞駕駛失去生命跡象

警方初步調查，羅男當時北往南車道準備左轉進入尚武村中油加油站時，先遭後方30歲宋姓女子駕駛的自小客車追撞。羅男的車輛失控衝入對向車道後，與迎面而來、由37歲黃姓男子駕駛的大型貨車發生猛烈撞擊。導致羅男的休旅車嚴重變形，幾乎對折，羅男也當場失去生命跡象。

警方初步調查，宋女及黃男經檢測均無酒精反應，而羅男因已死亡，酒測反應待確認。至於事故發生的確切原因及相關肇事責任歸屬，仍有待台東縣警察局進一步調查釐清。大武警分局呼籲，夜間行車視線不佳，駕駛應減速慢行，並務必遵守標誌、標線等交通規則，以確保行車安全。

