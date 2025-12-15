恐怖軍火庫上路！高雄男停紅燈超線露餡 車內搜出槍砲、鋸刀、球棒

一輛自小客車停等紅燈超越停止線遭警方盤查，警方在駕駛陳男在車內查獲空氣槍1把、鎮暴槍1把、高壓氣瓶6罐、掃刀1把、鋸刀1把及球棒2組。讀者提供



恐怖軍火庫上路！高雄陳姓男子昨（12/14）晚開車行經左營區文自路、重立路口時，因停等紅燈超線遭警方攔查，過程中赫然發現車內藏有槍械，快打部隊隨即到場支援，共8車包圍陳男，共查獲空氣槍1把、鎮暴槍1把、高壓氣瓶6罐、掃刀1把、鋸刀1把及球棒2組。

左營警分局文自所員警昨晚10時執行巡邏勤務時，在左營區文自路與重立路口發現一輛自小客車停等紅燈時超越停止線，因此上前攔檢，過程中員警眼尖發現車內後座置有疑似槍械及刀械物品，立即通報快打部隊支援，並喝斥車內人士「不要動」，共8名員警包圍該輛轎車，現場一度引起民眾關注並拍下畫面上傳網路。

警方要求車內4名男子下車接受檢查，經搜查確認槍械及刀具為46歲駕駛陳姓男子所有，共查扣空氣槍1把、鎮暴槍1把、高壓氣瓶6罐、菜刀1把、鋸刀1把及球棒2組。

陳男辯稱器械為友人寄放，但警方未採信其說詞，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》將陳男以現行犯逮捕，並附帶搜索車輛後移送橋頭地檢署偵辦，其餘3名乘客列為關係人製作筆錄後釋回。

警方也將空氣槍及鎮暴槍送鑑識中心鑑驗，菜刀依違反《槍砲條例》沒收，其餘刀具及球棒等器械則依《社會秩序維護法》沒入。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

