恐怖追撞！小貨車遭聯結車「撞進小吃店」 2婦與死神擦肩

小貨車撞進小吃店，兩名婦人被嚇得急忙逃開。（圖／翻攝自Threads@q520love）

一起驚險車禍在新竹市香山區延平路二段發生，一輛聯結車追撞停等紅燈的小貨車，導致小貨車衝入路邊小吃店，造成店面門窗全毀，廚房因撞擊灶台瞬間起火。事發當時，店內有兩名婦人正在用餐，所幸及時逃離，未受傷害。小貨車司機受傷送醫，無生命危險，而兩名司機皆未酒駕。當地居民表示，該路段大車經過頻繁，曾多次發生類似追撞事故，安全問題值得關注。

事故發生在19日下午1點半，現場監視器畫面記錄了整個過程。兩名婦人原本坐在小吃店內，注意到外面有異狀正想查看時，小貨車突然撞入店內。碰的一聲巨響後，店內門窗、廚具和各種物品瞬間噴飛，兩人嚇得立即往屋內跑避難。更危險的是，撞擊導致廚房灶台起火，所幸老闆娘衝上前及時關掉瓦斯，避免了火勢蔓延引發更嚴重的火警。目擊民眾描述當時情況表示，事故相當恐怖，幸好沒有人被直接撞到，否則可能有生命危險。另一位目擊者解釋事故經過，表示小貨車在黃燈時停下來，後方聯結車來不及煞車，直接撞上小貨車，使其衝入小吃店內。

廣告 廣告

小吃店被撞得面目全非。（圖／TVBS）

警方到場後進行調查，確認兩名司機都沒有酒駕情形，但詳細事故原因仍有待釐清。小貨車司機在事故中受傷，已被送醫治療，所幸沒有生命危險。附近居民對此路段的交通安全表達了擔憂，指出這裡大車經過頻繁，意外事故不斷發生。一位居民表示自己家在十幾年前也被撞過，顯示該路段長期以來存在安全隱患，甚至曾發生過死亡車禍。此次事故中，兩名婦人雖然與死神擦肩而過，但小吃店卻因被撞擊而面目全非，需要停水停瓦斯進行修繕，店家只能暫時停業。這起事故再次引發了對該路段交通安全的關注。

更多 TVBS 報導

西定國小前險釀悲劇！30歲男捲車底 眾人合力抬車救出機車騎士

闖紅燈釀禍！苗栗18歲女子闖燈撞重機 彰化休旅車撞轎車

24小時內奪2命！基隆外送員遇坑洞自摔 女騎士撞圍欄喪命

吸毒男輾死女騎士！棄車設斷點逃26hrs 偕2毒友逃匿遭活逮

