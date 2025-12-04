恐怖遊戲《不要尖叫》多人版Steam發售！和朋友一起挑戰膽量極限

由 Digital Cybercherries 開發的恐怖遊戲《DON'T SCREAM》續作《DON'T SCREAM TOGETHER》在今日（4）於 Steam 平台正式發售，這款作品和前作一樣主打利用 Unreal Engine 5 打造的寫實畫面，但這次從單人變成最多支援 4 人連線合作。遊戲核心機制也如同前作，強制要求玩家必須開啟麥克風遊玩，假如任何一名隊員因為恐懼而發出尖叫，或者講話聲音過大，遊戲就會馬上結束，只能重新開始，極度考驗玩家的心理素質與團隊默契。

這次可以找朋友一起被嚇。（圖源：DON'T SCREAM TOGETHER）

廣告 廣告

然而，遊戲就收到褒貶不一的評價，許多玩家回報了一些判定機制問題，指出即使在完全保持安靜、甚至沒有發出任何聲音的情況下，依然會被系統判定為尖叫而導致失敗；此外，也有玩家遇到大廳連線異常、無法順利加入遊戲等嚴重 Bug。這些技術性問題大幅影響了遊戲體驗，成為目前負評的主要來源。

玩家的目標是在受詛咒的漆黑森林中探索並存活到早上 8 點，但核心規則非常嚴苛「絕對不能尖叫」。任何過大的聲音都可能導致遊戲失敗，並引入了「玩家移動時時間才會流動」的機制，迫使隊伍必須不斷前進尋找電池和探索遺跡，無法躲在原地苟且偷生。系統會強制啟用麥克風偵測，若玩家因驚嚇發出聲音，將面臨兩種模式的懲罰選擇：一是全隊進度重置的「重啟」模式，二是尖叫者將變身為「狩獵者」回頭追殺隊友的對抗模式。此外，這次遊戲還有近距離語音聊天功能，以及隨機生成的驚嚇點，確保每次遊玩都有不同的恐怖體驗。