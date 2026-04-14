恐怖運將持螺絲起子狂刺 乘客遭判定終身失能

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記者王怡淇、戴偉臣 / 新北報導

2021年4月新北市新店，發生一起駭人聽聞的殺人未遂案，小黃運將和乘客起衝突，竟然持螺絲起子狂刺對方，導致他被醫生判定終身失能，經過4年被害人還是沒能拿到應有的賠償，控訴「大豐車行」違法聘請殺人犯司機釀成大禍，如今更兩手一攤聲稱沒錢無法賠，不過昨（13）日早北院公開拍賣商標權，卻發現買下的人疑似是「大豐車行」老闆的兒子，整件事疑點重重。

21年男子被小黃運將持螺絲起子狂刺，儘管送醫後撿回一命但仍判定終身失能

男子被硬生生從後座拖下車，小黃運將手持螺絲起子朝他後頸狂刺，儘管送醫搶救後撿回一條命，但廖先生被醫生判定終身失能無法痊癒。

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被害人廖先生：「計程車司機他完全沒有計程車的駕駛證，因為我四肢都斷掉現在就失能都要人家照顧，從出事情到現在（大豐車行）完全沒有來關心、慰問過我這樣。」

被害控訴車行訴訟案件完全沒有賠償，公司直接擺爛沒有錢。

2021年4月新北市新店發生恐怖運將攻擊案，當事司機曾因殺人入獄，所屬的大豐車行聘請重刑犯運將，事後被法院判處連帶賠償550萬元，但被害人指控車行不但態度差，還表明只願意賠30萬，甚至惡意脫產擺爛。

被害人廖先生：「因為我有委託人家查嘛，268件的訴訟案件完全沒有賠償啊，他們就是擺爛沒有錢啊，啊為什麼這個公司還可以生存 。」

廖先生滿是無奈一次事故，害得自己下半生都得依靠輪椅度過，卻遲遲拿不到賠償向法院查扣對方財產，但4間銀行卻指出大豐車行存款幾乎是0，向交通局申請扣牌也遭到駁回，唯一的商標權13日上午在北院進行公開拍賣。

黑衣男子最終用13萬3將大豐車行的商標權買回，而他疑似是車行老闆的兒子。

林先生：「（那所以說今天這個價錢，是委託人出的是不是），對對對 。」

戴著黑框眼鏡加上黑色襯衫，這名林姓男子一早就到北院等候，最終用13萬3的價格把大豐車行的商標權買回，而他的身分疑似就是車行老闆的兒子。

面對種種指控，大豐車行僅表示 一切交由法律判定，聘請殺人犯運將毀人一生，一句沒錢就能打發，難怪被害人感嘆司法已死。

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