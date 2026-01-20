恐怖運將起底！「朝乘客開槍」還酒駕 因「非重大案」續載客

花蓮縣 / 綜合報導

持續帶您關心這起案件，事實上這名計程車司機，在去年7月就和其他乘客發生激烈衝突，當時他更手持空氣槍朝乘客開槍，造成對方手部受傷，經查還發現他2007年曾經酒駕，有案底的他為何還能繼續開計程車接客？律師解釋，除非是性犯罪或涉及像是擄人勒贖等等的重大案件，在判決確定後才有可能免除或不讓計程車司機申請換發執業證照。

計程車停在路邊，沒多久司機拿著一把空氣槍下車，朝乘客開槍，幾秒後司機加速跑回車上，踩下油門開車逃跑，這時受傷的乘客追上來，堅持了幾步後停下來，坐在路邊打電話報案。

廣告 廣告

中彈男乘客賴姓男子(2025.7.5)說：「我活到70歲了。」中彈男乘客不斷哀嚎，開槍的小黃司機，就是日前亮槍騷擾女乘客的洪姓司機，洪姓計程車司機(2025.7.5)說：「我說，不要做你的生意了，你100元給我，他就一直罵。」去年7月5日因為車資問題，與男乘客爆發激烈衝突，造成對方手部中彈受到些微擦傷，司機一審被判拘役50天，得易科罰金，只是明明有案底，洪姓司機為何還能繼續開車。

律師黃柏榮說：「無法繼續擔任計程車司機的部分的前科事由，通常是性犯罪，或者是對於乘客有重大影響，例如擄人勒贖，這些案子經過判決確定後，才有可能免除，或者是不讓計程車司機，申請換發執業證照。」

攤開洪姓司機過往涉案紀錄，都是不起訴或緩起訴，2007年曾酒駕被抓，但已經過了12年，依規定可以重考職業小黃駕照，花蓮縣警察局交通隊組長吳宗翰說：「在申請職業駕駛之前，12年以內，未再做刑事宣告或執行的話，那就不受其限制，那就可以去做執業資格。」

警方強調，會跟主管機關討論，針對個案有沒有其他暫時性處分，只是小黃代步成為現代生活日常，一名曾經酒駕還開過槍的罪犯，依舊能開車上路「趴趴走」，也難怪讓民眾人心惶惶。

原始連結







更多華視新聞報導

勇士.領航員首節比賽爆衝突！ 野獸林志傑勸架被驅逐

小黃左轉撞行人！ 挨撞男怒站斑馬線「擋車」報警

右側超車挨罵！ 雙方爆衝突 駕駛當街狠掐騎士脖

