恐怖邪教「借竅驅魔」凌虐信徒！害1死1瞎13傷 首腦林欣月下場曝光

記者林意筑／台中報導

信徒從2歲到80歲每一個都有傷。（圖／資料照）

2023年6月，台中一名35歲女子陳屍在某民宅內，遺體旁還有拍痧棒、宗教書籍等物。經檢警調查，發現自稱「聖母」的林欣月假借宗教名義控制信徒心靈，只要不服從便以「借竅驅魔」為由命令幹部施暴凌虐信徒，造成信徒1死1瞎13傷，林欣月等10人遭檢方依傷害致死、違反組織犯罪防制條例等罪起訴。經台中地院審理，今（30）日一審宣判，判處林欣月5年7月徒刑，其餘9名幹部分別遭判刑1年4月至5年10月，可上訴。

宗教團體涉教唆幹部凌虐信徒成員。（圖／資料照）

據了解，林欣月在2014年陸續在台中、南投、中國廣西南寧成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，自稱「聖師」，專門吸收未成年人脫離家庭，並向信徒收取道務基金、報恩金、敬師金等費用，且依階級制度設制幹部，若有信徒不服從指令或想脫離組織的信眾，林便以「借竅驅魔」為由讓幹部毆打凌虐信徒。

林欣月假藉「借竅驅魔」為由，指使幹部辱罵或肢體毆打成員。（圖／資料照）

2019年3月，在大陸廣西南寧道場內，一名26歲方姓女幹部因不聽林欣月指示，遭林欣月以「借竅驅魔」為由，要求她在地上躺平，並指使許姓女信徒、林姓女幹部用腳踩踏方女的腹部，導致方女肝臟破裂死亡，林女等人見狀擔心事蹟曝光，連夜逃回台灣。

同年5月在南投道場內，一名高齡80歲張姓女信徒因質疑林欣月，林為了將張女帶至廣西南寧道場「教訓」，便要求張女辦理護照及台胞證，但張女不從，林欣月便以不服從仙佛、聖師的指令為由，命令許女等人戳瞎張女雙眼。另外，許女等人還涉嫌持軟棒、塑膠水管打傷13名信徒，其中包括6名兒童。

林欣月曾教唆宗教幹部凌虐信徒，導致1人死亡、1人雙眼失明及13人輕重傷。（圖／資料照）

台中地檢署獲報後成立專案小組調查，於2019年9月至南投、台中等處道場與林欣月住處搜索，當場拘提林欣月等多人，也救出多名受虐信眾，發現受傷的信徒中年齡最小僅2歲，最年長的已80歲不等，共導致1人死亡、1人雙眼失明及13人輕重傷。不過案件訊問時，林欣月矢口否認教唆屬下打傷被害人，辯稱那是仙佛借竅，與她無關。

至於打人的幹部林女、信徒許女均辯稱是被借竅附身，當下無個人意識、傷人犯意。事後檢方依傷害致死、組織犯罪將林欣月等10人起訴。事後林欣月羈押至2020年12月9日屆滿，礙於速審法規定無法再押，法院以100萬元交保停押。台中地方法院今日上午一審宣判，林欣月因涉犯傷害致死等罪被判刑5年7月；其9名幹部則分別被判刑1年4月至5年10月，全案仍可上訴。

