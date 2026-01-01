恐怖鄰居闖屋躲衣櫃 趁女洗澡紗布摀口鼻偷襲

新北市 / 張桓軒 蔡銍湣 新北報導

新北市泰山區日前發生一起恐怖性侵未遂案，32歲彭姓嫌犯因為愛慕女鄰居，竟然闖進對方房間，躲在衣櫃裡1小時偷襲，用紗布摀住被害人口鼻，還好女子奮力掙扎逃脫，同樓層的男鄰居聽到聲響，也挺身而出幫忙追嫌犯，檢方也聲押彭姓嫌犯獲准，不過事發地點鄰近輔仁大學，分租套房不少，發生闖空門意圖性侵事件，附近民眾也很訝異。

身穿黑衣黑褲的男子，在巷子裡拔腿狂奔，雙腳連鞋子都沒穿，另一名男子緊追在後，一邊喝斥要他停下，原來嫌犯竟然闖空門意圖性侵，嫌犯逃了一大圈，竟然還敢逃回租屋處，被警方來個甕中捉鱉，將嫌犯上銬帶回。

廣告 廣告

去年11月29日新北市泰山區，一處公寓分租套房，32歲彭姓嫌犯，闖進女鄰居房間躲衣櫃一小時，女子下班準備洗澡嫌犯衝出來，用浸過安眠藥的紗布，摀住女子口鼻被害人掙扎抵抗，嫌犯還用棍棒毆打，還好女子驚險逃出求救，住同一層的男鄰居見狀，也立刻伸出援手幫忙追嫌犯。

記者蔡銍湣說：「事發地點鄰近輔仁大學，還有輔大醫院，附近分租套房很多，沒想到嫌犯竟然鎖定鄰居下手。」據了解嫌犯有妨害性自主前科，供稱因為在超商看見女子一見鍾情，暗中熟悉對方作息預謀犯案，檢方也依加重強制性交偵辦，聲請羈押獲准。

新北市林口警分局明志所長王國鈞說：「本分局立即調閱監視器，鎖定犯嫌身分，翌日凌晨2時許，於犯嫌租屋處查獲逮捕。」被害女子當下徬徨無助，差點就被嫌犯得逞，還好有正義鄰居挺身而出，不過女子嚇得不輕，隔天就火速搬家，嫌犯行徑也得付出代價。

原始連結







更多華視新聞報導

新北泰山工地挖破瓦斯管線 濃度5萬多PPM有爆炸疑慮 警消急拉封鎖線

新北工安盃河濱登場 3000人迎晨曦路跑拚健康

新北7旬翁不滿被趕出住處 公園持刀砍女友遭逮送辦

