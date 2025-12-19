中部中心／張家維 南投報導

南投名間鄉發生驚悚命案！51歲男子，疑因不滿鄰居檢舉他深夜放鞭炮，上午提前埋伏，看到鄰居騎機車外出，竟開車把人先撞倒，再持水果刀朝他猛刺。黃男行凶後打電話報案自首，員警到場後也坦承殺人。被害人經救護車送醫搶送仍宣告不治。

獲報有人受傷，救護車趕抵現場，只見一台銀色轎車車頭前，壓了一台機車，前方還躺了一名男子。





只因檢舉吵鬧就下手行凶！ 南投男遭鄰居駕車衝撞持刀猛刺身亡

疑噪音糾紛報警埋怨 男提前埋伏狠心殺鄰（圖／翻攝畫面）





男子全身是血，倒臥路面，身中數刀，傷重不治，原先以為，單純只是車禍，但有刀傷，案件瞬間上升成凶殺刑案。

19日上午7點40分左右，南投縣警方接獲民眾報案，說自己犯下了一起殺人案，警方立即派員到場，65歲蕭姓男子，倒臥在地，傷勢過重，沒了呼吸心跳，而報案的51歲黃姓男子，被銬上手銬，站在一旁，看著整個搶救過程，他與死者是鄰居關係。

嫌犯疑似因為不滿被害人，曾經檢舉他半夜放鞭炮、製造噪音，雙方糾紛，長達半年，沒想到嫌犯竟趁被害人出門拜拜前，提前埋伏，開車撞倒人，拖行一段距離，接著再拿預藏的兩把刀，下車刺殺，





只因檢舉吵鬧就下手行凶！ 南投男遭鄰居駕車衝撞持刀猛刺身亡

恐怖鄰居!開車撞人又持刀砍殺 65歲男宣告不治（圖／民視新聞）





檢舉你吵，就把人殺掉，死者家屬，實在無法接受。

長期噪音糾紛，惡鄰居狠心奪命，死者家裡還有妻子與4名兒女，天倫夢碎，全案依殺人罪嫌，移送偵辦。

