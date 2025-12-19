恐怖鄰居！開車撞...見他倒地又持刀狂捅 南投驚爆凶殺命案

2025年12月19日，投縣名間發生凶殺命案，男子開車撞倒鄰居後，持水果刀殘殺。讀者提供



南投縣名間發生凶殺命案，黃姓男子駕車撞倒鄰居蕭男，趁著蕭男倒地，持預藏的水果刀殘殺，再撥打110自首。蕭男傷重不治。

南投警分局19日上午7時40分接獲一名男子撥打110報案，自稱於名間鄉山腳巷犯下殺人案。員警趕抵現場，現場發現有1名男子倒臥在路面，立即通報119消防局將該名男子送醫急救，救治後，仍宣告不治。

初步調查，死者為65歲蕭姓男子，與涉嫌人51歲黃姓男子是鄰居，先前雙方就有糾紛。

19日，黃嫌發現蕭男欲騎機車外出，立即駕駛自小客車衝撞蕭男，造成蕭男倒地後，再持預藏之水果刀刺殺，導致蕭男身亡。

廣告 廣告

黃嫌犯案後，在7時42分自行撥打110報案自首，員警到場後，他也向警方坦承殺人犯行。警方鑑識人員採證，現場查扣作案用之刀械、車輛，全案將依殺人罪報請南投地檢署偵辦。

男子開車撞倒鄰居後，持水果刀殘殺。讀者提供

更多太報報導

護理師變酒店「當紅頭牌」 清純制服照曝！首談醫科大學畢業下海原因

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜