恐怖酒店妹！肉體綁架人夫激戰百次 「吃元配醋大暴走」鬧到兩敗俱傷

一名人夫在酒店結識小三陷入婚外情，每週還與小三同居偷情。（示意圖，xframe）

一名囂張小三小美（皆化名）被控明知男方已婚，卻仍長年介入他人婚姻，最終導致元配小婷與丈夫阿東的婚姻破裂。根據小婷的指控，小美從2022年底開始，便與已是人夫的阿東發展婚外情，兩人交往將近2年，期間不僅頻繁在外同住過夜，更有多次親密關係。更令人氣憤的是，小美疑似因為吃醋，竟主動聯繫小婷，大方坦承這段不倫關係，甚至鉅細靡遺地描述親密細節來挑釁，讓小婷身心受到嚴重打擊。

偷情男女為何撕破臉？

這段不正常的關係是從阿東在2022年底於酒店結識小美後展開。判決書透露，儘管阿東初次見面就表明自己有妻有兒，兩人仍無視倫理陷入婚外情，阿東在庭上作證時承認，他與小美相戀近2年，激情上床超過百次，甚至每週有4至5天會瞞著妻子，謊稱「回母親家」卻實際上跑去與小美同居。這段地下情一直持續到2024年中，小美只因不滿阿東撥時間給家人，醋勁大發之下，才主動透過通訊軟體向小婷揭露實情，並用文字描述親密過程挑釁秀恩愛。

人妻最氣酒店妹哪一點？

突如其來的衝擊訊息，讓小婷猶如被晴天霹靂，她精神受創極深，原本穩定的婚姻關係也徹底瓦解，最終不得不與阿東簽字離婚。小婷氣憤地表示，小美的行為已嚴重破壞了夫妻間的信賴與家庭的和諧，尤其在揭穿婚外情時，更採取羞辱的方式傳訊痛擊她，造成她難以平復的精神痛苦，因此求償60萬元，希望為自己的遭遇討回公道。

判決結果出爐

在審理期間，小美始終沒有出庭或提交任何書面答辯。法院根據民事訴訟法，將此視為默認事實。法官審酌小婷提出的對話截圖、通訊紀錄，以及阿東的親自證詞，判定婚外情屬實，並強調，小美不僅知情介入他人婚姻，更主動向正宮炫耀並羞辱的行徑，情節尤為惡劣，嚴重侵害配偶權，考量雙方經濟狀況等條件，與這段關係帶給小婷的傷害程度，判賠40萬元。

