恐怖風箏！尼龍線「天外飛來」割喉 騎士頸狂噴血「苦撐打電話給女兒」

放風箏示意圖。路透社資料照片



放風箏是印度人十分熱愛的運動之一，但是也時常發生意外事件，其中風箏線更是時常成為奪命工具。近期印度發生兩起風箏線割喉致死事件，其中一名騎士準備騎車回家，突遭一條橫跨道路的風箏線割傷頸部，騎士忍痛還撥打女兒電話想求援，但鮮血從頸部不斷流出，最終送醫仍不治。

根據《每日郵報》報導，這起恐怖的案件，發生在印度卡納塔卡邦（Karnataka）比達爾地區（Bidar）的塔拉馬達吉橋（Talamadagi Bridge），當時48歲的死者霍薩馬尼（Sanjukumar Hosamani）騎車行經附近路段，疑似遭繃緊風箏線割傷頸部，倒臥路旁大量失血。

廣告 廣告

跟據報導，霍薩馬尼當時鮮血狂噴，但強撐撥打女兒的電話求助，隨後失去意識。路過民眾見狀，雖然嘗試協助止血並通報救護車，但救援抵達時仍回天乏術，女兒抵達醫院時悲痛認屍。

另外，一名住在印多爾市（Indore）45歲的磁磚承包商達卡德（Raghuveer Dhakad），也是在下班返家途中，竟遭飛來的風箏線割傷喉嚨，緊急送醫後仍宣告不治。

根據報導指出，殺人無數的是已遭禁止使用的尼龍風箏線。死者家屬與居民隨後發起抗議，要求政府正視風箏線傷人問題，並改善醫療應變速度。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂