恐怖體罰！印度12歲女童上學遲到 被罰背書包仰臥起坐100下身亡

印度發生體罰致死悲劇。1名12歲女童因上學遲到，被老師懲罰背住書包做100下仰臥起坐（Sit-up），導致背部嚴重疼痛，放學回家送院，最終傷重不治。家人傷心不已，父親更憶述女兒當時哭訴「疼得哭了起來，一直說背部動不了」。當地政黨警告，在提起刑事訴訟前，涉事學校將會一直關閉。

當地媒體於11月報導，案件發生在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）瓦賽（Vasai）1間學校，12歲女童貢德（Kajal Gond）就讀6年級，案發11月8日，她和其他同學上課遲到，學校老師見狀懲罰他們需要背住書包做100下仰臥起坐。

廣告 廣告

貢德好不容易完成，但其背部一直嚴重疼痛，放學回家後情況沒有好處，家人大驚將她送院，轉院後病情持續惡化，最後傷重身亡。貢德父親憶述女兒當時哭訴「疼得哭了起來，一直說背部動不了」，他認為「任何孩子都不應該因為遲到而受到這的對待」。

事件在當地引來各界關注，當地居民和家長要求對涉事教師及學校管理層採取嚴厲措施，社區代表表示「這不是紀律，這是虐待。我們送孩子上學是為了學習，而不是為了受苦」。當地政黨警告稱，在提起刑事訴訟之前，學校將一直關閉。 「必須伸張正義，涉案人士必須受到法律制裁」。

另外，相信事件涉及未成年人士，所以媒體報導時，將女死者容貌打格處理。

體罰女球員逼口塞襪子 恐嚇「死定了」 台籃球教練判刑結果出爐

馬國情侶遭3警勒索討錢！18歲女學生被捏胸兼威脅性交 3淫警落網

文章授權轉載自《香港01》

【看原文連結】

更多udn報導

MLB／大谷太強了！美媒為他創新詞：Ohtanic

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝已買到票

82歲女醫靠一碗無鹽蔬菜湯「不吃藥就能降血壓」

月世界垃圾山主謀!里長推給兒「狗咬狗一嘴毛」