恐怖魔王！阿嬤照顧孫流感「自己高燒竟不知」全家5口僅1人倖免

記者陳佳鈴／台中報導

阿嬤到醫院量體溫後發現已高燒38.9度，快篩後確認是流感惹禍。(圖/亞大提供)

近日氣溫下降，流感正值高峰季，台中一名67歲張姓阿嬤日前回診領取糖尿病藥物，醫師發現她有咳嗽、喉嚨痛症狀、還沒有打流感疫苗，量體溫後發現阿嬤竟然已發高燒38.9度，快篩後確認是流感惹禍，細問才知，孫子前幾天剛在幼兒園感染流感，現在一家五口，除了阿公之外都有類似症狀，才警覺「代誌大條了」！

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師卓妮表示，一般感冒多半症狀輕微，幾天內可自行緩解，但流感來勢洶洶，往往在短時間內出現高燒、全身痠痛、極度倦怠、喉嚨痛與劇烈咳嗽等症狀，甚至可能引發肺炎、腦炎或心肌炎等嚴重併發症，尤其新冠疫情過後，許多民眾出門已經不戴口罩，以致於流感病毒的傳染力更為加強，也對症狀顯得輕忽。

以張阿嬤為例，不少長者或慢性病患者在染病初期都僅是感到喉嚨不適或輕微咳嗽，誤以為只是小「感冒」而延誤就醫，張阿嬤便是自認身體硬朗，不僅沒有接種流感疫苗，甚至家人確診也沒有提高警覺，因此才會將近39度的高燒依然不自知。

卓妮指出，疫苗保護力會隨時間下降，大約半年後逐漸減弱，因此每年接種成為防疫關鍵，尤其年長者、孕婦、慢性病患者或免疫力較差者而言，最佳策略仍是注射疫苗預防，而非事後使用抗流感病毒藥物補救。

卓妮呼籲，一般民眾也可以選擇自費流感疫苗，且應養成良好衛生習慣，包括勤洗手、戴口罩、避免在密閉空間長時間停留，以及出現發燒、肌肉痠痛與劇烈倦怠等典型症狀時，儘早就醫檢查。

