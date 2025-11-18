即時中心／林耿郁報導

中國政府近年「無所不買」，積極以經濟投資強化自身科技實力，甚至還藉此取得了某些本應「絕對保密」的資訊；例如，中國竟買下美國專門幫CIA、FBI人員投保的保險公司，導致相關特工的資訊，可能早就因此「一覽無遺」！

真的很會！BBC報導，從本世紀以來，中國積極推動海外投資發展；最新研究揭露，北京已在全球投入2.1兆美元（約新台幣65.6兆元）的天文數字，購買某些敏感資產；多筆資金直接觸及敏感關鍵技術，甚至是國安戰略範圍。

廣告 廣告

最具代表性的案例之一，是一樁被視為「華府震撼彈」的收購案；2015年，中國「復星集團」悄悄完成收購專為美國CIA中情局、FBI聯邦調查局特工與情報人員提供各種保險的公司「Wright USA」。

此舉代表中企將可藉此輕鬆取得情報人員與家庭成員資料、真實身分與保險紀錄、工作背景與可能的任務、以及背後的風險分類等。

此舉代表美國的核心敏感情治人員資訊，全被中國「看光光」，更可能藉此拼湊出某些情治方向，協助推斷出美國未來動作等，使華府「極度震驚」。

調查顯示，復星收購資金來自4家中國國有銀行提供的12億美元（約新台幣374億元）貸款；北京政府在背後扮演的角色「不言而喻」。

最終，美國財政部外資審查委員會CFIUS迅速介入，逼迫該公司再次賣回美國業者手中。

全案雖已落幕，但究竟有多少情治資訊在這段期間流向中國？「不得而知」；也因此案爆發，美國政府從2018年起，大幅強化外資收購審查制度。

兆元投資計畫：中國到底都買什麼？

美國威廉與瑪麗學院（AidData）經 120 名研究人員、歷時4年調查，首次統計中國海外投資總額，結果超出外界預期。

中國大量投資透過國有銀行貸款、以「離岸公司」、私募基金或空殼企業型態，由北京進行間接控制，有效降低政治意圖能見度，「北京才是真正金主。」

如今北京持續推動「中國製造2025」十大產業，包括半導體、機器人、電動車、AI人工智慧、航太技術等，且從「敲鑼打鼓」轉趨低調。

這種轉變讓西方國家感到加倍憂慮，如今各國開始主動阻止「以錢逼政」的入侵型態。新型態戰爭的硝煙，似乎已經在商業場上「烽火遍地」。

原文出處：快新聞／恐怖！中收購美國「特殊保險公司」 CIA、FBI特工情資看光光

更多民視新聞報導

想幹什麼？BBC專文踢爆 中藉大舉投資取得英國「關鍵軍用技術」

中資退散！佛州新法「禁中國人買房地產」 法院裁定合理

局勢降溫？晶片廠遭荷蘭接管 中國宣布「豁免」部分企業制裁

