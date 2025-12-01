恐怖！他吸喪屍菸彈「台中好市多上演碰碰車」 網看傻：黑五省的錢都不夠賠

李男駕駛Lexus銀色轎車準備離開時，車輛突然失控，警方當場驗出他毒駕。（翻攝畫面）

台中市北屯區的好市多賣場，在昨（11月30日）「黑色星期五購物週」最後一天，湧入了大量購物人潮與車潮。然而，下午約4點45分，賣場停車場卻發生了一起離譜的連環車禍。

1名41歲的李姓男子，駕駛Lexus銀色轎車準備離開時，車輛突然失控。他先是擦撞了停車格內的1輛賓士車，接著倒車時又猛力撞上停車場的柱子，發出巨大的聲響。當時，現場的一對夫妻發現李男的車輛行為詭異，試圖倒車遠離，沒想到李男的車子瞬間暴衝，高速衝撞向他們。

李男的車輛在撞上前方夫妻的車輛後，還波及了另一輛客車，總計造成3輛車輛嚴重受損。幸運的是，這起連串的撞擊事故中，並沒有造成任何人員受傷。

受害的夫妻事後將行車紀錄器畫面上傳到社群平台，影片中可見李男在倒車與前進時皆是猛踩油門，完全失控的狀態引發了網友的公憤。許多網友留言諷刺：「黑五省下來的錢都不夠賠」，痛批其危險的駕駛行為，並質疑肇事者根本是「雞腿換駕照」。

轄區第五分局警方接獲報案後立即趕到現場處理。員警發現肇事的李姓男子神情明顯恍惚，懷疑他可能是在施用毒品後駕車（俗稱毒駕）。經李男同意後，警方當場進行了唾液毒品快篩檢測，結果呈現陽性反應，確定了毒駕的事實。據悉，檢出的毒品為依托咪酯，俗稱「喪屍煙彈」。警方立即依規定將李男的車輛查扣並移置保管，以避免對其他用路人造成進一步的危害。

針對李男的違規行為，警方已依違反《道路交通管理處罰條例》第35條（毒駕）製單開罰，這將面臨新臺幣3萬元至12萬元的罰鍰，並吊扣駕駛執照1到2年。至於涉及的毒品案件，警方將等待後續的尿液檢驗結果出爐後，依法移送偵辦。第五分局也藉此機會向市民呼籲，警方對於毒駕這種危害公共安全的行為絕不姑息，將持續加強取締，確保市民的交通安全。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

