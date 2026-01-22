恐怖！國際期刊證實便秘會失智 中醫師營養師雙證照醫曝4大解方
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
國際期刊研究證實，便秘不只影響腸胃，還會傷害大腦，導致失智症、阿茲海默症。擁有中醫師、營養師雙證照的朱益智中醫師警告「腸道不通，清氣不上腦」，嚴重者不排除出現神智不清、胡言亂語等症狀。可以說是「頭腦裝屎」的後果。
便秘竟然與失智症、阿茲海默症有關係 「腸胃失調 清氣難上腦」
擁有中醫師、營養師雙證照的朱益智中醫師分析，從中醫角度來看，便秘並非單一症狀，而是一種「整體失衡」的結果。
中醫便祕型態包含熱性、寒性、濕性、氣滯、虛性（氣虛/血虛）等，只要脾胃臟腑功能紊亂造成便祕不通，無論原因是什麼，腐穢之氣必上於腦，嚴重者不排除出現神智不清、胡言亂語等症狀。
由中醫經絡運行的角度，《黃帝內經•靈樞》提到：「胃氣上注于肺，其悍氣上沖頭者，循咽，上走空竅，循眼系，入絡腦，......。」可看出腸胃系統透過經絡與大腦有所聯結。《脾胃論》也說：「脾胃虛則氣血不足，心神失養。」然而，現代人經常熬夜、長期情緒壓抑，加上極端的飲食型態，致氣血虧虛無法上濡於腦，容易出現情緒低落、失眠健忘、思維聯想緩慢、專注力下降等現象。這些都與腦部功能退化高度相關。
國際期刊證實便秘導致失智、阿茲海默症機率高 【腸腦相連 醫學早已證實】
朱益智中醫師分析，近幾十年來，「菌腸腦軸系統」研究備受關注，便祕可能引發腸道菌相結構產生變化及腸道毒素累積，除了影響腸道免疫系統外，還可能會透過迷走神經影響到大腦。
國際期刊研究證實：
1.《Neurology》的研究，發現三天才大一次便，或排便非常不規律的人，未來出現失智或認知表現下降的機率更高。
2.《Age and Ageing》的研究也發現有便秘的人，之後確診失智的比例更高；便祕可能是神經退化性疾病的早期預警信號。
3.《CNS Neuroscience & Therapeutics》的研究中，還發現便秘可能會加速阿茲海默症病情的惡化。
也就是說，排便頻率過低、排便時間不規律者，未來出現認知功能下降、甚至失智的風險顯著升高。部分研究更指出，便秘可能不是單純症狀，而是神經退化性疾病的早期警訊之一，值得民眾正視。
吃對食物腸道才會動 吃對食物才不會便秘
朱益智中醫師強調，預防便祕首先要有足夠的水分 ，一般成人每日建議水量約為「體重乘以 30～40 毫升」，還要多吃富含膳食纖維的蔬菜、水果、全穀類，另補充好菌，例如優格、發酵食物，還要避免高油脂、油炸及過度加工製品。
便秘有3種：
1.濕性便秘：源於身體濕氣過重，大便黏膩難解，需視情況增加生薑、薑黃、大蒜、蔥、肉桂等辛香料的攝取，但要避免過度辛辣及精緻甜食。
2.氣滯型便秘：與壓力、憂鬱、煩躁情緒有關。可另外搭配玫瑰花、茉莉花、陳皮、橙橘等食材幫助疏肝行氣，平衡自律神經。
3.虛性便秘：則首重營養均衡，使氣血平衡充足，尤其五穀雜糧應先攝取足夠 ，「胃納五穀以養五臟氣」，如白米粥被認為有滋補養胃、提升脾胃功能的效果，糊化後的澱粉相對更容易消化吸收，尤其適合脾胃虛弱者。
除了濕性便秘型外，還可多攝取富含黏液蛋白及黏多醣的食物，可保護腸胃黏膜、濡潤腸道，並有助於心血管健康。包括：秋葵、山藥、南瓜、地瓜、木耳、海帶、昆布、川七、納豆、藻類等。
每天順利排便就是在保護大腦 讓腸腦年輕促進身體健康
朱益智中醫師強調「起居有常」，除了選擇原型食物、足夠水分及蔬果攝取外，還要有良好的作息及適度運動：
1.早睡早起：晚上11點～3點進入深熟睡，能讓大腦獲得充足修復。有些研究發現，習慣晚睡或作息不規律，可能會讓大腦老得比較快。
2.適度運動：脾主肌肉與四肢。每天30分鐘快走、瑜伽或重量訓練等，能間接強化脾胃，助生氣血。
3.適時放空：少滑手機、適時閉眼，避免大腦資訊過載。
4.靜心減壓：練習冥想、深呼吸或聽輕音樂，有助舒壓養神。
便秘是「提醒您該調整當下身體狀態」的警報器。以上建議能促進副交感及迷走神經的活化，調節消化及免疫系統，有助於腸胃蠕動及減少便秘的產生。每天能規律排便，就是在幫大腦「清垃圾」；延緩大腦老化從照顧腸道開始。
