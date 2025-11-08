恐怖！國3台南柳營段掉落物害17車撞上 引起車禍釀4傷

〔記者楊金城／台南報導〕可惡！國3南向台南柳營至六甲路段昨天(7日)晚上9點20分發生17輛車撞擊掉落物交通事故，還引起車禍造成4人受傷，國道第八警察大隊調閱影像追查肇事車輛。

昨晚9點多有不明車輛行駛國道3號南向322.5至330公里路段，沿途掉落金屬物品，疑為車輛避震系統連結葉片彈簧在車道上，造成轎車、貨車等17輛車閃避不及輾壓，導致底盤、車胎受損，許多車子停在路肩檢查。受害車主氣炸說，掉落物害多車受損，還造成其它車車禍，有夠誇張，警方務必要揪出肇事者。

國道警第八大隊說，其中有1輛轎車因輾壓掉落物致失控，再與另3輛自小客車發生碰撞，共造成4人受輕傷，各車駕駛無飲酒情形。台南市消防局柳營、白河分隊派遣救護車、救護員上國道救援。

第八大隊白河分隊將調閱柳營至六甲烏山頭路段CCTV影像及相關資訊，追查掉落物品的肇事車輛，並通知車主到案說明。

警方呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況，以避免車輛發生爆胎或故障。依據道路交通管理處罰條例第30-1條規定：汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新臺幣1千元以上6千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。前項情形，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

