恐怖！國3台南柳營段掉落物害17車撞上 引起車禍釀4傷
〔記者楊金城／台南報導〕可惡！國3南向台南柳營至六甲路段昨天(7日)晚上9點20分發生17輛車撞擊掉落物交通事故，還引起車禍造成4人受傷，國道第八警察大隊調閱影像追查肇事車輛。
昨晚9點多有不明車輛行駛國道3號南向322.5至330公里路段，沿途掉落金屬物品，疑為車輛避震系統連結葉片彈簧在車道上，造成轎車、貨車等17輛車閃避不及輾壓，導致底盤、車胎受損，許多車子停在路肩檢查。受害車主氣炸說，掉落物害多車受損，還造成其它車車禍，有夠誇張，警方務必要揪出肇事者。
國道警第八大隊說，其中有1輛轎車因輾壓掉落物致失控，再與另3輛自小客車發生碰撞，共造成4人受輕傷，各車駕駛無飲酒情形。台南市消防局柳營、白河分隊派遣救護車、救護員上國道救援。
第八大隊白河分隊將調閱柳營至六甲烏山頭路段CCTV影像及相關資訊，追查掉落物品的肇事車輛，並通知車主到案說明。
警方呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況，以避免車輛發生爆胎或故障。依據道路交通管理處罰條例第30-1條規定：汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新臺幣1千元以上6千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。前項情形，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。
更多自由時報報導
獨家》恆春特斯拉撞水泥車1死7傷！案發前「行徑詭異」 妻生日成夫忌日
檢察官摸帥警大腿噁稱「肉棒給我看一下」 判免除職務轉任檢事官
恆春1死7傷車禍》死者首次租特斯拉長途駕駛 入恆春後2次擦撞又瘋狂加速
埔里電動代步車雙載擦撞汽車 99歲嬤頭部受創傷重不治
其他人也在看
國３竹崎段貨車追撞 ２死１傷
記者湯朝村∕嘉義報導 國道三號南下嘉義竹崎路段七日上午發生車禍事故，疑似有兩輛貨車追…中華日報 ・ 1 天前
國3清晨驚傳3車連撞車禍「2車道封閉」…車道都是散落物「1人受困車內」
國道三號北上181公里處今（8）日發生3車連撞車禍，警方獲報到場後，發現有一名駕駛受困車內，隨即進行救援，所幸將人救出後駕駛意識清楚，救護人員馬上將人送醫。不過，這起車禍造成2個車道封閉，詳細案情仍待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
快訊／國三驚悚追撞！聯結車路肩「導彈追撞」工程車車尾全爛1人傷
國道三號北上366公里處，也就是在田寮到關廟路段，8日早上8半左右發生一起車禍，一輛聯結車不知何故在路肩追撞一輛進行警戒中的工程車，造成工程車車尾撞爛，整車彈飛到外側車道中，消防局獲報後出動人車到場救援，所幸工程車駕駛僅輕傷無大礙，不過該路段也因這起車禍一度造成回堵，目前已在9點半左右排除，詳細肇事原因正由警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
影/桃園中豐陸橋2轎車對撞 22歲男稱恍神偏離車道釀禍
桃園市平鎮區中豐陸橋8日凌晨發生交通事故，22歲徐姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑似因恍神偏離車道，撞上對向由51歲陳姓男子駕駛的自小客車，造成雙方車輛受損，駕駛均輕微擦挫傷。中天新聞網 ・ 11 小時前
台7線落石！小客車擋風玻璃被砸破大洞 駕駛、乘客驚逃
宜蘭台七線90.7公里處今天（8日）上午9時許發生一起意外，一輛小客車行經該路段時，突然遭遇邊坡落石，小客車的後擋風玻璃被砸中破裂、車身受損，駕駛連忙把車輛開往安全處停放，所幸當時車內4人都未受傷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
疑陽光刺眼釀禍 屏東大貨車追撞5部自小客釀3傷
屏東縣枋寮鄉佳冬戰備跑道，今天（7日）清晨6點多發生大貨車追撞前方5部自小客車的交通事故，造成3人受傷送醫，警方初步調查，大貨車駕駛疑似因為天剛亮陽光刺眼、視線不佳而釀禍，詳細的肇事原因有待進一步釐清中廣新聞網 ・ 1 天前
西靈巖信徒大會人數不足無法召開
（記者林富貴／新北市報導）位於新北市貢寮區的西靈巖安排11／07上午召開信徒大會，因人數不足，導致無法順利召開 […]引新聞 ・ 11 小時前
誤會！ 服裝像.人車多 警跟監攔錯人歉：會加強訓練
台北市一名邵姓女子，6日下午4點多搭計程車行經台北市松山區，停等紅燈時，突然遭到4名員警攔下，手機也被拿走調成飛航模式，讓她飽受驚嚇。原來當時員警在查緝妨害風化案，因為女子穿著相似，加上人車多，因此誤...華視 ・ 1 天前
15天再降快2百萬！Toyz火鍋店開價688萬頂讓沒人要 網：超哥快來頂
由電競直播主Toyz（劉偉健）創立的火鍋品牌「鍋癮子」才在去年（2024）12月試營運，豈料開不到一年，日前無預警宣布歇業，雖然對外表示理由是為了進行內部調整以及優化空間，不過網紅峰哥爆料火鍋店正在找人頂讓，瞬間掀起大家討論。如今社群上流傳Toyz在台中開設的火鍋店頂讓消息，開出688萬元的價碼卻乏人問津，15天後再度釋出降價訊息，降價幅度高達百萬元。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
皮膚出現不同色斑？ 醫曝白斑與黑斑成因、症狀與治療
皮膚出現不明斑點？常見的皮膚色素疾病包括白斑、黑斑及各類色素斑點。其中，白斑與黑斑是最常見的色素異常，雖然同屬於色素疾病，但成因與症狀各不相同，治療方式也有所差異。醫師指出，有些患者因為外觀受到影響，甚至產生社交障礙。其實，只要及早就醫並接受適當治療，大多數情況都有機會獲得改善甚至根治。NOW健康 ・ 13 小時前
「2025北港媽祖盃馬拉松」熱鬧開跑 警加強交通疏導與防詐宣導
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】2025年北港媽祖盃全國馬拉松賽8日在北港牛墟盛大開跑，，北港警分 […]觀傳媒 ・ 9 小時前
禁宰令解除！台中建國市場豬肉攤買氣爆棚 攤商剁肉剁到手軟
台中建國市場是中台灣最大公有市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，攤商苦等半個月終於等到復市，市場內豬肉攤今天一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，剁肉聲、秤重聲此起彼落，久違的溫體豬香氣再次飄散開來。中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，6日中午全面解禁運輸，7日凌晨零時開放批發屠宰，因國內豬肉需經過自由時報 ・ 12 小時前
國道3車連環撞慘況曝光！故障車臨停遭追撞「滿地散落物」…2人受傷送醫
國道3號北上181.1公里龍井路段發生連環車禍，今日（8日）清晨4時許，一輛休旅車因故障臨停在外側車道，遭後方小貨車及另一部轎車追撞，釀3車事故，造成2人受傷，幸好傷者經送醫治療均無生命危險，目前警方正在釐清肇事責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定EBC東森新聞 ・ 9 小時前
台東市區學校旁成排自小客擋風玻璃驚見彈痕 嚇壞學生和家長
台東市區某國中旁的巷道成了「試槍場所」，緊靠著學校與住宅的車輛玻璃上出現彈痕。校方除了提醒學生注意安全，也警告「不要做類似的事」，遭惡意破壞的車主則是罵聲不斷，目前警方已掌握情資，正積極偵辦單中。日前台東市某國中側門成排自小客車的擋風玻璃出現彈痕，約4、5輛車受到毀損。民眾表示，事發後警方前往鑑識，自由時報 ・ 12 小時前
藍白推「停砍公教年金」 前教長吳清基、潘文忠籲朝野找平衡：兼顧永續與照顧
立法院近期初審通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正，國民黨與民眾黨再度聯手表決，推動終止退休所得遞減及隨物價指數調整等內容，引發年金改革方向的再度爭論。對此，兩位前教育部長吳清基與潘文忠今（11/8）日出席台師大「黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」受訪時皆呼籲，朝野應在「公平、永續、與退休照顧」間取得平衡，避免社會對立。太報 ・ 10 小時前
到貓空賞美景、品茶香 打卡送好禮再抽iPhone 17 Pro
微風送爽正是造訪貓空、體驗山林之美的理想季節，台北市府觀光傳播局即日起至12月7日，舉辦「走靜貓空 打卡送好禮・加碼抽大獎」活動，只要完成指定打卡任務，即可獲得限量特色好禮；此外，再追蹤「我是台北人」臉書粉絲專頁，還可登錄資料參加抽獎，有機會把iPhone 17 Pro、LG StanbyME 2閨自由時報 ・ 11 小時前
陳柏惟嗆「認祖歸宗」 7年前影片自打臉
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢日前到中國直播旅遊，喊話要幫總統賴清德尋根，跑到福建的賴氏家廟，前立委陳柏惟痛批，用血緣認祖歸宗是落後國家的行為，還說若英國弄一個「Michael宗祠」，那...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
備戰「鳳凰颱風」來襲！台電金門區全力動員整備
因應颱風可能帶來的影響和災害，台電金門區營業處已完成動員整備，也呼籲民眾做好防颱措施，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備；若發生停電事故，則請民眾多加利用台電網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，亦可撥打1911客服專線...CTWANT ・ 11 小時前
張忠謀勸說新壽才放手？台新新光金總座回應
[NOWnews今日新聞]輝達海外總部確定落腳北士科T17、18，標得地上權的新光人壽最後同意在拿回相關成本下，與台北市政府解約，並將簽署解約協議書。不過，傳出新壽突然點頭放手，關鍵在台積電創辦人張忠...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前