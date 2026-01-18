恐怖！多次抓7歲男童手臂「好可愛、想玩」台南84歲翁下場出爐

社會中心／洪正達報導

老翁多次抓住男童手臂，讓媽媽忍無可任報警提告。（示意圖／Pixabay）

台南張姓老翁已84歲，卻認為社區一名7歲男童相當可愛，於是多次抓起男童的手表示要一起玩，沒想到男童受到驚嚇向媽媽告狀後，媽媽警告張翁不被理會，最後只能報警提告，案經台南地院審理後，依強制罪判處拘役30天，全案可上訴。

判決指出，張姓老翁、7歲男童都住在台南市北區某大樓，但張翁卻自認男童很可愛，已經三番兩次抓著男童的手臂，男童母親也已多次表達不滿及恐懼，不希望張翁與兒子有任何接觸，豈料2025年3月6日當天下午2點多，張翁又再次抓住男童手臂，希望男童跟他一起玩，其母立刻報警。

廣告 廣告

檢方偵辦此案時，男童母親回憶當下大女兒與男友在社區大樓一間理髮店前剪髮，兒子就站在旁邊，此時張翁忽然衝進理髮店抓住兒子手臂，兒子也被這個突如其來的舉動嚇到，由於抓握力道不輕，後來也導致兒子手臂紅腫，以至於後續看到張翁時，兒子都會很害怕，前年已告誡張翁，但他不理會。

男童的姊姊也說，不知道張翁為什麼抓住弟弟，而且已發生很多次，讓弟弟感到害怕，剪頭髮當天再次抓住弟弟的手後，弟弟就躲到他旁邊哭了，也表明不想跟張翁玩，姊姊的男友在理髮店內時，發現男童的手被抓住後，他立即拍到後警告要張離開，但對方竟回「不然要怎樣」。

張翁到案時否認對男童犯案，僅承認雖有抓手但馬上鬆開，而且自己已經80多歲，看到男童可愛才會逗他玩，男童母親也沒阻止過，在理髮店當天也只是抓了一下手就放開，沒有任何限制自由舉止，他沒能力也沒權力，要怎麼妨害自由？

但合議庭法官則說，張翁卻時有抓手行為，也曾被男童母親告誡過，且男童不同意並表現出害怕，認為張的行為已構成強制罪，因此不採信張的證詞，張卻又反擊要對男童母親測謊，全案並無調查必要。

合議庭認為，張翁已對男童構成強制罪，應依兒少法加重其刑二分之一，但審酌張翁犯案時已83歲，得依法減刑，不過張翁違反意願部分，因多次出手被男童母親告誡後仍未改善，因此判處拘役30日。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

一句「想看最後一面」觸動天祥警方 下秒助他直衝台南看病危姑姑

高屏溪攔砂壩捕魚驚魂！79歲翁下水突失蹤溺斃 警帶3友偵訊釐清真相

上一秒訴苦下秒怒掀神桌！北市醉漢一個move讓眾人嚇傻…「虎爺」也遭殃

「有種你就摸啊！」他信了…下秒拖後巷摸了還性侵 但一過程法官判無罪

