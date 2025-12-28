恐怖！ 大樓保全好心幫交管 慘遭垃圾車輾斃

高雄左營傳出一起令人遺憾的死亡車禍。（圖／東森新聞）





高雄左營傳出一起令人遺憾的死亡車禍。27日晚間，一名大樓保全在垃圾清運時段，主動協助指揮交通，卻疑似因視線死角，遭行進中的垃圾車直接輾過。傷者雖經緊急送醫搶救，最終仍因傷勢過重，宣告不治。



根據現場畫面顯示，當時路口一輛雙載機車的騎士與乘客察覺異狀，頻頻回頭大聲呼喊並揮手示意停車；與此同時，垃圾車左側車身因輾壓過異物出現劇烈晃動。另一名熱心騎士見狀立即衝至車頭攔阻，激動告知駕駛：「你輾到人了！」才讓車輛停下。

附近住戶透露，死者為當班的大樓保全，平日熱心負責。事發當時，他見垃圾車進出動線受阻，便主動上前協助交管、引導車輛通行；未料垃圾車駕駛未注意車前狀況，導致保全在執勤過程中不幸遭車輛捲入，好心助人卻釀成悲劇，令鄰里唏噓不已。



這起事故發生於民族一路與重愛路口，時間約為27日晚間8點40分。遇難的68歲莊姓保全，遭39歲盧姓駕駛所開的垃圾車輾過，經搶救一個多小時後仍回天乏術。目前警方已介入調查，全案將盧姓駕駛依過失致死罪嫌，移送地檢署偵辦。