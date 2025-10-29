恐怖！她爬山找到「天然彈跳床」嗨翻 網嚇傻：眼鏡王蛇窩
中國江西上饒一名李姓女子近日與友人入山健行時，誤將一處地面異常鬆軟的區域當成「天然彈跳床」，開心蹦跳嬉戲，未料腳下突然竄出兩條大蛇，嚇得眾人尖叫逃離。事後她才從網友留言得知，該處竟疑似是眼鏡王蛇的巢穴，讓她驚呼「後怕到不行」。
根據中國媒體《都市時報》報導，李女與朋友為追求自然美景，徒步登山拍攝，全程約耗時三小時。途中，她們發現一片地勢低陷、富有彈性的地表，誤以為是天然泥土層，便站上去拍攝短片並開心跳躍。
沒想到才過不到一分鐘，地面忽然劇烈晃動，緊接著兩條蛇從泥土中竄出，驚嚇的她們立刻離開，為了安全，她們花了一個半小時才成功下山。
李女事後回憶，山區無訊號、環境複雜，「如果當時被咬，根本沒辦法求助，車也開不進來。」影片上傳微博後，不少網友留言提醒危險，指出「那地方看起來就是蛇冬眠的‘蛇窖’」，懷疑她誤踩的是蛇群聚集的「蛇類共眠窩」，可能同時藏有多種蛇類。李女看完留言後驚呼：「原來我踩的是蛇窩！現在想起來還在發抖。」
野生動物專家指出，蛇類喜歡恆溫潮濕、避風的地形，常選擇腐木堆、草根泥地、洞穴等地過冬。若地表出現異常鬆軟、有溫熱感，極可能是蛇的活動區。專家提醒，蛇糞通常混有白灰黑色塊狀物並帶腥味，若發現地面被蜿蜒壓痕，代表該處可能有蛇頻繁進出。
