恐怖！她趁前夫熟睡中「持滾燙熱水潑身」涉殺人未遂 判5年8月定讞

高雄一名尤姓女子趁前夫熟睡時已大量熱水潮期胸部、四肢潑灑，導致前夫嚴重燙傷。示意圖／photoac

高雄尤姓女子與蕭姓男子曾為配偶關係，自離婚後，尤女搬離原住處，偶爾返回拿取物品，未料2022年3月9日，尤女返家時竟趁蕭男熟睡之下，持大量熱水朝胸部、四肢潑灑，導致蕭男身體5成燒燙傷，事後尤女被依「家暴殺人未遂罪」起訴；一二審法院均將尤女判處有期徒刑5年8月，不過全案再上訴，法院認為尤女犯後態度不佳、未賠償蕭男損害，最高法院30日駁回上訴，全案定讞。

高雄尤姓女子日前返回住處拿取物品，未料趁蕭姓男子坐在沙發上，雙腿平放於沙發椅前之茶几上，以半躺坐姿勢熟睡、無從防備時，持容器盛裝大量熱水，朝其之胸部、四肢潑灑，導致蕭男體表面積百分之50至59之燒傷合併百分之40至49三度燒傷，同時肥厚性疤痕之傷害，經治療3個月才出院。

當天蕭男趕緊脫下褲子，衝出門找里長求救，事後並向法院提告，尤女被檢方依「家暴殺人未遂罪」起訴；不過尤女辯稱，當時於住家一樓廚房切水果時，聽到有熱水瓶破裂倒下的聲音，前往查看時才發現蕭男已被熱水燙到。

法院指出，根據現場照片發現，住家一樓之客廳沙發區域確實有大面積水漬，且自蕭男手術記錄照片、門診病歷記錄單所附照片，與其證稱受傷時之姿勢一致；而尤女未針對現場照片為事發當日拍攝之事爭論，惟針對尤女稱蕭男有精神疾病，可能自行潑灑熱水自傷，基於蕭男所稱「伊當時在睡覺而未親眼看到被告潑我水，否則我就閃開，但在我痛到驚醒時即看到被告等語」，亦足證實尤女當下於蕭男身邊，且僅尤女唯一在場。

法院認定尤女犯案，考量犯後一再推卸責任、犯後態度不好，又未賠償蕭男之損害，蕭男也表示無意原諒，因此一二審法院均將尤女判處有期徒刑5年8月，經上訴，最高法院於30日駁回上訴，全案定讞。



