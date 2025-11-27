恐怖！小情侶公園約會 18歲女遭3惡煞強拖性侵「男友全程目睹」

羅馬東部一處公園發生離譜性侵案件。翻攝Google Maps



實在太恐怖！一對義大利的小情侶，開車到羅馬東部一處公園角落，準備享受兩人時光，竟然遇到3名摩洛哥移民埋伏襲擊，18歲女友被拖出車外慘遭3惡煞性侵，24歲男友被壓制目睹這一切。義大利警方不久之後也隨即逮捕3名嫌犯，據悉這3人都是已知的毒販，恐怖性侵新聞也引起全球注目。

英國媒體《每日郵報》報導，這起案件發生在10月25日，一對情侶將車子停在羅馬東部托爾特雷泰斯特（Tor Tre Teste）公園附近一處角落，準備享受兩人時光。

這時候，竟然出現一群摩洛哥移民對他們襲擊，惡煞將砸破車窗將小情侶拉下車，18歲的女友試圖用衣服遮住身體，但惡煞不肯罷手。

24歲男友向警方表示，他親眼目睹女友被拖到不遠處遭到性侵。他不斷大喊求助、懇求惡煞放過他們，但3名惡煞性侵得逞後，最後還搶走他們的財物，隨後逃離現場。

義大利警方根據線索追查，在案發幾天內逮捕其中2名嫌犯，第3人則在另一地落網。調查人員從破碎的車窗上採集到的指紋與被捕嫌犯相符，3名摩洛哥男子都是已知的毒販。不過警方也補充，可能有多達5名嫌犯涉案，因此也持續追查其他共犯。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

