恐怖！小港男開車突斷片 逆向對衝連撞2車現場曝

高雄小港區宏平路上午發生自小客直衝對向車道，逆向撞毀來車的驚悚車禍。警方提供

高雄市小港區今（30）日上午發生一起驚悚車禍，29歲蔡姓男子駕車行經宏平路時，疑似因身體不適整輛車失控往左衝進對向車道，直接撞上鄭男駕駛自小客車的車頭，強大撞擊力又波及後方洪男駕駛車輛，現場零件碎屑噴飛，交通一度大打結，蔡男與鄭男均受輕傷。

小港分局指出，今日上午9時許接獲報案，指宏平路段發生嚴重交通意外。警方趕抵現場發現，肇事的蔡男（29歲）當時駕駛自小客車由西向東行駛，卻因身體突發不適，「斷片」失控衝進對向車道，迎頭撞上慢速行駛的鄭男轎車，強大的衝擊力更進一步掃到後方洪男的座駕。蔡男與鄭男因劇烈撞擊全身多處擦挫傷，兩人均向警方表示不願就醫。

警方現場對3位駕駛進行酒測，數值均為0，初步排除酒駕肇事。小港分局員警迅速完成測繪並疏導交通，現場已於短時間內排除障礙。至於蔡男究竟是因何種疾病導致失控，詳細肇事原因及責任歸屬，將由交通大隊進一步分析研判。



