恐怖！尾隨住戶進門 賊竄地下室闖屋偷現金

記者陳潔慧、李昇峰／台北報導

台北市北投有民眾回到家發現被翻得亂七八糟，進一步調閱監視器，看見竟然有陌生人闖進屋內，原來他從其他棟大門尾隨住戶進屋內，再從連通的地下停車場到其他棟公寓犯案，得手鑽戒、手機、現金等，總價約13萬。

竊賊尾隨住戶進大樓，再透過大樓間連通的地下停車場到其他棟公寓犯案。

男子邊快走、邊東張西望，看著有點心虛的樣子，但他手死死護住背在胸前的包包，原來這些東西是他剛剛偷來的。

記者陳潔慧、李昇峰：「行竊地點就在台北市北投區，而這裡一整片都是同一棟社區，嫌犯的手法就是尾隨其中一個住戶進到大樓裡面，就跟許多社區一樣，他們的社區一樣也是共用地下停車場，嫌犯就是因此跑到隔壁大樓下手行竊。」

Switch、iPhone17，還有價值7萬的鑽戒、現金1萬7000元等等，總價大約13萬財物被偷，而嫌犯也抓到了，43歲林姓男子竊盜、毒品前科一大堆，他相當狡猾，一進門看到屋內許多監視器，一個一個拆掉破壞，但唯獨漏了桌上這顆，行竊畫面全都錄，也讓他的臉被清楚拍下。

竊賊將屋內監視器一個一個拆掉破壞，但卻漏了桌上這顆，行竊畫面全都錄。

鄰居：「這個小偷算起來滿聰明，他往地下室，比如說先躲起來，剛好他也看到地下室有監視器，他就走牆壁，靠牆壁的走，靠著牆壁走，監視器就照不到。」

不僅了解大樓結構，還知道躲避社區監視器，這名小偷像是提早來踩點過，不只如此他還自製一大串萬能鑰匙，想嘗試打開社區的門，但是失敗。

鄰居：「有5個出入口，這棟的他進去去開，開不開，9點多就在那邊繞繞，一棟一棟開不開。」

就是因為打不開門，他乾脆蹲點，等住戶進去趁機尾隨。

北投分局永明派出所長所長葉明源：「已將涉嫌人拘提到案，訊後將以涉嫌違反竊盜罪嫌，移請士林地檢署偵辦。」

Switch、iPhone17、價值7萬的鑽戒、現金1萬7000元等等，總價大約13萬財物被偷。

根據了解嫌犯住在板橋，當天騎乘機車跑到北投犯案，以為跨轄就不會被抓，但還是遭逮。

