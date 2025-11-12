恐怖！新北捷運施工出包 吊掛鐵管不慎狠砸BMW大7畫面曝光
記者莊淇鈞／新北報導
新北市樹林區大安路上的捷運土城樹林線（捷運萬大─中和─樹林線第二期）工程，昨天（11日）下午3時許，發生1起工安意外，工地內正在進行吊掛鐵管時，疑似意外脫鉤，導致鐵管掉落後往旁邊車道倒下，剛好1輛BMW大7經過，好險只砸中車頭，並未造成傷亡。對此，新北捷運局表示，以對施工廠商進行開罰，並要求停工進行調查，並與車主協商車損賠償。
據了解，這捷運工程意外發生在樹林區大安路與保安街一段口，事發時剛好有網友的行車紀錄器拍下全部過程，當時現場有警方跟義交在進行交管控制，施工單位正在吊掛鐵管時，不明原因發生失誤，整根鐵管落地後直接傾斜往旁邊馬路上倒下，當時1輛黑色BMW大7剛左轉大安路，旁邊的義交立即衝上前向大聲喊注意，經駕駛緊急煞車，鐵管僅砸砸爛大7的車頭，差點就砸到駕駛座。
轄區樹林警分局表示，這起工安意外並未有人傷亡，警方第一時間到達現場，立即協助疏導交通，並通報捷運人員到場協助，現場由警方除協助排除交通狀況，後續事故原因將由市府相關單位進一步釐清。
新北市捷運局對此表示，土城樹林線CQ890（樹林段）區段標工程，昨天下午3時許，在樹林區大安路上工區內，施工廠商正在進行捷運墩柱的基樁施工，依規定現場有監造人員監看及2位義交進行交管，但吊掛特密管時不慎滑脫碰撞圍籬後掉落，造成轎車損傷，本局已要求施工廠商負起一切責任，針對未依職安衛規定造成事故，依契約開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管吊掛高度，避免再度發生後再行復工，另外，關於車輛毀損部分也要求廠商全權負責，目前已與車主達成協議。
更多三立新聞網報導
拿刀刺傷名醫江漢聲 輔大肄業生遭聲押禁見
輔大肄業生診間刺傷名醫江漢聲 被逮怒喊「沒有正義，沒有和平！」
佯病就診攻擊名醫江漢聲 兇嫌預謀聲明「替天行道」
名醫江漢聲看診遭襲 兇嫌多次批評輔大及參與抗爭
其他人也在看
Nissan 全新大改款 Sentra 正式登場！車格加大更舒適 售價同步曝光
Nissan 今年 9 月海外發表全新大改款 Sentra，不僅導入最新設計語彙打造動感造型，煥然一新的內裝設計也進化有感，同時車格也略有放大提升乘坐舒適度，如今原廠接續宣布大改款 Sentra 率先在北美上市，提供 S、SV、SR 及 SL 共四種車型等級，當地售價為 22,400～27,990 美元，約台幣 69.4～86.8 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 20 小時前
國道上發生車禍該怎麼辦？關鍵步驟一次看懂｜汽車小學堂
正所謂天有不測風雲，只要把車開上路，難免有事故發生的機會。或許只是輕微擦撞，或是不幸遇上嚴重車禍。若事故發生在市區街道，處理起來還算容易，但要是發生在車速飛快的國道或快速道路上，問題可就變得棘手多了。本篇文章要帶大家熟記「國道及快速道路事故處理SOP」，危急時刻能少慌一分、多保一命。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 小時前
國外研究：超過 9 成車主抱怨頭燈太亮！休旅車+LED 燈被點名是主因
汽車技術越來越強大，汽車頭燈也從鹵素進步到 HID，甚至是現在主流的 LED 頭燈，雖然讓前方視線更為清晰，卻也造成對向來車的困擾，最新調查顯示，有超過 9 成車主認為汽車頭燈太亮，有 3 成車主更因此減少晚上開車出門。自由時報汽車頻道 ・ 23 小時前
全新Ford Territory休旅車配備曝光!? 通風座椅、App鑰匙全都有?
全新Ford Territory休旅車配備曝光!? 通風座椅、App鑰匙全都有?SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
影/宜蘭5親友慘烈車禍！休旅車撞路樹1輪不見 1人命危
宜蘭縣今（10日）發生慘烈車禍，有輛載著1家4口跟1名親戚的休旅車，不明原因自撞路樹，5人分受輕重傷，其中1位乘客意識模糊，還在醫院搶救，休旅車則是被撞掉一大塊，慘烈的現場影片也曝光了。中天新聞網 ・ 1 天前
Toyota Hilux大改款，帥到不像工作車！純電版同步曝光
Toyota在泰國正式發表全新一代Hilux，並以Hilux Travo作為新車命名，全新大改款是Hilux皮卡邁入電氣化時代的重要一步。不僅換上全新外觀、全新底盤與內裝介面，還首度推出Hilux Travo-e純電版本，引領Toyota皮卡家族進入新能源時代！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
26年式Subaru Crosstrek開放預訂，追加新車色、升級EDSS駕駛異常自動煞停
繼日本、北美市場陸續推出26年式Crosstrek，Subaru總代理台灣意美汽車也跟進宣布，26年式Crosstrek即日起開放預訂，一樣維持單一2.0 i-S EyeSight車型，接單價為114.8萬元，本月下訂還可獲得限量訂車禮，同步加贈原廠5年或12萬公里延長保固。針對舊年式 (正25年式) Crosstrek則是提供優惠價109.8萬元，另可享有90萬50期零利率、5年或12萬公里延長保固，並升級專用無線充電座。地球黃金線 ・ 1 天前
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！SiCAR愛車酷 ・ 23 小時前
【試駕】要買Altis的不用考慮，直上Toyota Corolla Altis Hybrid GR Sport就對了
Toyota在2024年推出改款Corolla Altis GR Sport時取消1.8升Hybrid車型，不過日前趁新年式讓1.8升Hybrid車型回歸，而在試駕過後其輸出特性、底盤調校等表現，如要買Altis建議就直上Hybrid GR Sport車型吧。Toyota在2024年推出改款Corolla Altis GR Sport時取消1.8升Hybrid車型，或許你會認為Altis多數買家不注重操控，而2.0升汽油GR Sport擁有更好的動力表現，但在試駕過Corolla Altis Hybrid GR Sport後，發現其實Hybrid+GR Sport才是最佳組合。 之所以推薦Corolla Altis Hybrid GR Sport車型，首先外觀方面在前後保險桿擾流飾板、黑色後視鏡、側裙、黑色鴨尾組成的GR Sport外觀套件勾勒下，擁有運動化樣貌，而18吋輪圈及GR Sport銘牌則進一步強化視覺氛圍，光是如此在路上就能比一般Corolla Altis來得獨特。Corolla Altis Hybrid GR Sport於新年式回歸了。Corolla Altis HybrCarture 車勢文化 ・ 1 天前
影/羅東資收車逆向險撞休旅車還嗆人 警方認證開罰！
昨（9）日傍晚，宜蘭縣羅東鎮公所一輛資源回收車，行經羅東鎮維揚路時，違規跨越雙黃線逆向行駛，差點撞上對向休旅車，駕駛資收車的清潔隊員與休旅車駕駛還在現場互嗆，過程被民眾目擊並PO上網，引發網友熱議。羅東警分局今（10）日表示，資收車逆向行駛已違反道路交通管理處罰條例，最高可處1800元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！SiCAR愛車酷 ・ 19 小時前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
福特CEO坦言：拆解特斯拉、中國電動車後才知道落後這麼多
據《商業內幕》周二 (11 日) 報導，福特 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 在拆解特斯拉 Model 3 與中國電動車後大感震撼，他對這些競爭者的領先程度感到震驚，這促使他全面改革福特。鉅亨網 ・ 13 小時前
舒適品味移動！Hyundai Staria Camper應市場熱度加映巡展
Hyundai Staria自2022年在台上市以來，憑藉多元編成與前衛設計，累計銷售已超過3,500台，持續獲得市場肯定。為滿足不同族群與情境，Staria車系橫跨多元用途，涵蓋重視無障礙移動的福祉車、滿足高階商務與尊榮接待的CEO款、兼顧外觀質感與實用機能的Van商用車款，以及為戶外探險與露營而生的Camper車款，完整回應從都會通勤到車宿旅行的各式需求。Zeek玩家誌 ・ 20 小時前
Porsche Taycan Turbo GT with Weissach Package 破千萬純電四門跑車 你買單嗎？
你一定聽過電動車馬力不值錢，確實，電動科技進化速度，千匹馬力比比皆是。Porsche如何在競爭變態的電動武林攻下灘頭？答案是Taycan Turbo GT with Weissach Package。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 小時前
Hyundai N高性能部門純電二部曲！Ioniq 6 N正式發表、明年初開賣
Hyundai N高性能部門純電二部曲！Ioniq 6 N正式發表、明年初開賣SiCAR愛車酷 ・ 19 小時前
格上租車導入J SPACE輕露營車 打造移動式度假新體驗
在旅遊型態日益多元的當下，格上租車宣布導入全新改裝的J SPACE輕露營車，主打「輕裝出行、舒適露營」的概念，為消費者提供一種介於飯店住宿與傳統露營之間的全新選擇。此款車型以中華新世代J SPACE五人豪華型為基礎，經格上租車客製化改裝，結合木作內裝與多功能空間設計，瞄準喜愛親近自然、追求彈性旅遊方式的族群。 J SPACE輕露營車內部採全木作結構，座椅、床鋪與桌椅可依需求自由切換，最大平躺空間可容納兩位成人與一位幼童。車內配備獨立冷氣系統，即使在熄火狀態下亦可維持舒適溫度，搭配400A電池與110V家用插座，支援一般家電使用，滿足旅途中煮咖啡、使用筆電、夜間照明等基本需求。窗戶設有紗窗與遮光…CarFun玩車誌 ・ 19 小時前
羅東資源回收車跨越雙黃線逆向行駛險撞休旅車 驚險畫面曝光
宜蘭縣羅東鎮公所一輛資源回收車，昨天傍晚在羅東鎮維揚路違規跨越雙黃線，差點撞上對向休旅車，駕駛資收車的清潔隊員，與休旅車駕駛互嗆，影片被PO上網引來撻伐聲浪。警方今天（10日）表示，資收車逆向行駛，最高可處1800元罰鍰。行車紀錄器拍攝畫面顯示，昨天下午5點多，一輛休旅車從羅東鎮維揚路巷子左轉維揚路自由時報 ・ 1 天前
Venue大改印度搶先推N Line車型，都會跨界休旅運動風格全面升級
Venue才剛在印度推出大改款更新，Hyundai隨即為新世代Venue發表N Line運動化車型。建立在新一代Venue更為剛直且大膽的設計基礎，Hyundai透過更具張力的空力套件，以及運動感更為強烈的內裝細節，為Hyundai新世代都會休旅的運動化氣質加分。地球黃金線 ・ 1 天前
桃園機場又現「黃牛車」！司機違規載客被發現 鬼切左轉加速逃
來看這驚險一瞬間！ 桃園機場第二航廈外，一輛白牌車違法攬客，司機一看到航警靠近，立刻開車逃逸。依現行法規，要出桃園機場只能搭乘航廈外的排班計程車，黃牛車司機違規最高可以罰款2500萬元，乘客也同樣觸法。TVBS新聞網 ・ 1 天前