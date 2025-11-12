恐怖！新北捷運施工出包 吊掛鐵管不慎狠砸BMW大7畫面曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

BMW遭砸瞬間。（圖／翻攝自Wowtchout）

新北市樹林區大安路上的捷運土城樹林線（捷運萬大─中和─樹林線第二期）工程，昨天（11日）下午3時許，發生1起工安意外，工地內正在進行吊掛鐵管時，疑似意外脫鉤，導致鐵管掉落後往旁邊車道倒下，剛好1輛BMW大7經過，好險只砸中車頭，並未造成傷亡。對此，新北捷運局表示，以對施工廠商進行開罰，並要求停工進行調查，並與車主協商車損賠償。

BMW大7遭砸後的情形。（圖／翻攝畫面）

據了解，這捷運工程意外發生在樹林區大安路與保安街一段口，事發時剛好有網友的行車紀錄器拍下全部過程，當時現場有警方跟義交在進行交管控制，施工單位正在吊掛鐵管時，不明原因發生失誤，整根鐵管落地後直接傾斜往旁邊馬路上倒下，當時1輛黑色BMW大7剛左轉大安路，旁邊的義交立即衝上前向大聲喊注意，經駕駛緊急煞車，鐵管僅砸砸爛大7的車頭，差點就砸到駕駛座。

BMW大7遭砸後的情形。（圖／翻攝畫面）

轄區樹林警分局表示，這起工安意外並未有人傷亡，警方第一時間到達現場，立即協助疏導交通，並通報捷運人員到場協助，現場由警方除協助排除交通狀況，後續事故原因將由市府相關單位進一步釐清。

新北市捷運局對此表示，土城樹林線CQ890（樹林段）區段標工程，昨天下午3時許，在樹林區大安路上工區內，施工廠商正在進行捷運墩柱的基樁施工，依規定現場有監造人員監看及2位義交進行交管，但吊掛特密管時不慎滑脫碰撞圍籬後掉落，造成轎車損傷，本局已要求施工廠商負起一切責任，針對未依職安衛規定造成事故，依契約開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管吊掛高度，避免再度發生後再行復工，另外，關於車輛毀損部分也要求廠商全權負責，目前已與車主達成協議。

