恐怖！日男JR車廂內揮刀喊「要殺了你們」 列車長受傷送醫

日本JR電車驚傳揮刀攻擊事件。當地時間25日深夜，一列經過高知縣的JR特快列車上，一名乘客持藍波刀在車廂中作勢攻擊，列車長不慎遭劃傷，揮刀男子當場遭到逮捕。

日本JR電車驚傳有乘客揮刀攻擊。（示意圖／PIXABAY）

據日本放送協會（NHK）報導，警方稱25日晚10點15分左右，從岡山開往高知的JR道山線南風25次特快列車上，有一名63歲男性乘客用藍波刀割傷列車長的手，警方獲報後到場制服了該名男子，並將其逮捕，罪名是涉嫌襲擊。

一名事發時也在車廂內的50多歲男子說：「那個人在車廂裡四處走動，大喊『我有刀，我要殺了你們！』當時車廂裡乘客很多，所以我們都跑到隔壁車廂，鎖上車門，防止那名男子過來。列車長的手指被割傷了。」

受傷的列車長被送往醫院，所幸傷勢輕微並無大礙。

據警方稱，被捕嫌疑人為63歲的山内基正，來自大阪府枚方市，無業。警方目前正在調查事件詳情。

據JR四國鐵路公司稱，事發時列車上約有90名乘客，雖然無人受傷，但有一名女性乘客感到身體不適。

