恐怖！桃園國中生上課吸食「喪屍煙彈」情緒異常 校方緊急通報

青少年受社群平台影響，認為電子菸外型酷炫是流行風潮，開始嘗試吸食。示意畫面非當事人

桃園市某國中昨（8日）驚傳有學生在課堂上使用電子煙，經檢驗發現煙油中含有俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」，全案已移送少年法院續處，教育局並啟動後續輔導機制。

事件發生在昨日，該校1名八年級國中生在第一節課時被老師發現使用電子煙，隨即被帶往學務處，電子煙也遭校方沒入保管。

然而，這名學生在下課後，竟跑到九年級班級拿出第2支電子煙繼續使用。當時，他出現情緒不穩的異常狀況，同學見狀立即通報老師。校方獲報後，立刻通知學生家長，家長隨即將孩子帶回並請假一週。

廣告 廣告

校方在第一時間完成校安通報，並聯繫警察局少年隊進行勘驗。經初步檢驗，該名學生所使用的電子煙煙油中，依托咪酯呈現陽性反應。由於依托咪酯已列為二級毒品，相關證物將移送少年法院續處，後續會再送相關鑑定機關進一步確認。

桃園市政府教育局對此表示，學校已依規定對該名學生進行懲處。同時，為了安定學生情緒，校方也針對該名學生原班級及目睹事件的學生班級，進行班級輔導。

教育局指出，待確認陽性反應後，將立即啟動春暉個案管制輔導機制，加強對該學生的輔導與管制，防堵毒品進入校園。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

高市早苗罕見畫面！嚴肅視察能登災區 被輪島市長1句話逗到噗哧笑

青森強震狂搖！台灣旅客冷靜救電視螢幕 日網友心疼：務必以自身安全為優先

威廉王子重逢「30年前暗戀對象」！ 當年被黛妃整到「臉紅跌下樓梯」