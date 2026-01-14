即時中心／林耿郁報導

恐怖！前（12）天下午放學時段，桃園市某國小驚傳學童遭襲擊案件：一名放學的女學生，突然遭不明女子攻擊、勒住脖子，幸好附近民眾見義勇為，立即上前制止並報警處理，才沒有擴大傷害；事後這名女子自爆動機，竟是因心情不好，隨機找學童下手！

隨機襲童！桃園警分局表示，前天下午16時40分許，一名張姓女子（22歲）於大興西路二段某社區前，與自己的男友發生嚴重爭吵衝情緒失控，突然拉扯路過之無辜學童，並對其掐頸。

廣告 廣告

在聽聞被害學生呼救後，週邊熱心民眾立即上前救援，並報警處理。

警方獲報後立即啟動快打機制；員警到場發現，張女持續不斷對周邊民眾咆哮，員警安撫其情緒無果，為避免其繼續攻擊他人，及阻止自傷行為，果斷對其進行壓制與保護管束，並通知救護人員到場，將女子強制送醫治療。

後續被害學童家長已提出傷害及恐嚇告訴，員警依規定受理，移請桃園地檢署偵辦。

警方嚴正申明，不許任何暴力犯罪行為發生，違法者必定嚴加究辦、絕不姑息。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／恐怖！桃園驚傳隨機襲童案 22歲女落網遭逮「動機令人傻眼」

更多民視新聞報導

好消息！北捷案最後一名重傷患者「傷勢明顯好轉」 從ICU轉一般病房治療

張文事件後首上班日! 見警率增 民眾坦言"毛毛的"

好消息！北捷隨機殺人案發生逾一週 衛福部證實：剩4人留一般病房

