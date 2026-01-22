恐怖！正妹DJ獨宿飯店險遭「刷卡硬闖」 嫌犯身分超離譜 還想滅證

米琳達日前赴普吉島參加活動，獨宿飯店時竟遭人試圖持卡闖入，怎料，警方調查後發現，嫌犯竟是該飯店的保全隊長。圖／截取自Mirinda臉書影片

泰國普吉島近日發生一起飯店內部人員企圖擅闖客房的離譜案件。知名泰國DJ米琳達（Mirinda Malinrattanawadee）日前赴普吉島參加活動，深夜在飯店休息時竟遭人試圖持卡闖入。警方調查後發現，嫌犯竟是該飯店的保全隊長，且事後還刪除監視器畫面企圖滅證。目前該名嫌犯已被捕，飯店方也發布道歉聲明。

深夜驚魂 門鍊擋下入侵者

根據外媒《thethaiger》報導，米琳達是為了參加Electric Daisy Carnival音樂節前往普吉島，事發的16日當晚，因身體不適未外出，獨自留在「普吉島蘇林海灘假日酒店」休息。晚間10時許，她聽到門外有異響並有人喊叫，警覺的她立即扣上門鍊。不久後，一名男子按鈴並試圖刷卡開門，所幸因門鍊阻擋未能得逞。米琳達當下錄影蒐證並質問對方身份，該男子隨即逃離。

保全隊長監守自盜 刪監視器滅證

米琳達事後向飯店投訴，工作人員最初聲稱「監視器畫面消失」，而警方介入調查後還原了影像，發現嫌犯竟是飯店的保全隊長卡尼索恩（Kanisorn）。監控顯示，卡尼索恩身穿便服、夾腳拖，手持員工專用的房務卡試圖開啟多個房間，最後鎖定米琳達的房間。警方指出，卡尼索恩在逃離現場後，利用職務之便匆忙刪除了相關錄影畫面。

飯店認錯道歉 網友質疑管理鬆散

警方於18日正式逮捕卡尼索恩，他面臨夜間闖入民宅指控，最高恐判處5年監禁。涉事飯店隨後發表聲明致歉，表示已解僱該員工並將加強安全。然而，此解釋未能平息眾怒，網路上許多前飯店員工指出，嫌犯持有的可能是能開啟所有房間的「萬能房卡」，引發外界對飯店內部控管極大的質疑。

