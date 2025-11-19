恐怖！江子翠隨機攻擊 阿北持鐵棍狂毆女路人、襲警「釀2傷」下場曝

江子翠捷運站附近發生恐怖隨機攻擊。翻攝Google Maps



新北市驚傳隨機暴力事件，一名阿北日前在新北市江子翠捷運站附近持鐵棍隨機攻擊路人，一名女性路人無緣無故就遭阿北持鐵棍痛毆，手臂瘀青受傷。警方獲報後出動，距離案發地點700公尺處逮到持棍阿北，他不僅拒絕配合，還以鐵棍揮舞攻擊，造成員警受傷。新北地院也對恐怖隨機攻擊的阿北，判處10天與6個月的有期徒刑。

這一起案件是發生在2024年9月6日晚間，新北市警方海山分局接獲民眾報案，稱板橋區文化路有一名女子遭到陌生男子持鐵棍攻擊，警方到場後迅速將男子壓制、逮捕，並移送偵辦。

據了解，受害的黎姓女子當天晚間與友人行經板橋區文化路二段，於過馬路時遭到年約70多歲的江男無故持鐵棍毆打，導致其右手臂瘀青挫傷。江翠派出所立即派遣葉姓員警等4名警力到場，江男見到警方仍不斷揮舞鐵棍，經多次喝令其將鐵棍放下，仍不聽勸阻，持續作勢攻擊，警方強制將江男壓制。

黎女心有餘悸表示，「這樣隨機攻擊太可怕，會擔心走在路上就被打。」江男一開始表示是黎女「口出惡言」才動手，庭訊時又改口表示自己沒有揮棍，只是遭到黎女追打，並指控警方衝過去才導致他跌倒。

法官調閱監視器、密錄器影像與被害人證詞後，認定江男說詞反覆，因此證實他先攻擊路人又揮棍襲警。新北地院判決指出，江男使用鈍器攻擊，兩名被害人傷勢均屬輕微，依傷害罪判處拘役 10 日（得易科罰金），另依意圖供行使之用攜帶兇器的妨害公務罪判處 6 月有期徒刑（亦可易科罰金）；全案仍可上訴。

