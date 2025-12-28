恐怖！研究揭「1食物」害人長得矮、性早熟、易怒：很多人的最愛

記者施春美／台北報導

醫師江守山表示，研究發現，食用含糖飲料和食物的兒童，青春期會提前到來。（示意圖／資料照）

性早熟不利於外觀與健康，一般會提到塑化劑等環境荷爾蒙所致。醫師江守山表示，研究發現，食用含糖飲料和食物的兒童，會導致青春期提前到來，其中，「中樞性性早熟」會導致心理困擾、成年身高偏矮，及更高的代謝和生殖系統疾病風險。

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，台北市萬芳醫院的研究人員表示，食用含糖飲料和食物的兒童，青春期會提早到來。阿斯巴甜、三氯蔗糖和甘草酸等產品會導致荷爾蒙變化和腸道菌叢失衡。

中樞性性早熟害人偏矮 增加代謝和生殖系統疾病風險

江守山表示，青春期提前與日後嚴重的健康問題有關，包括情緒壓力和代謝失調。其中一種類型「中樞性性早熟」越來越常見，會導致心理困擾、成年身高偏矮，及更高的代謝和生殖系統疾病風險。

江守山表示，每種甜味劑對兒童青春期的影響各不相同，例如，乙醯磺胺酸鉀（AceK）會活化腦細胞中的甜味通路，並增加與壓力相關的分子，從而觸發青春期激素的釋放。甘草酸是無糖甘草中的常見成分，它會改變腸道微生物群，並幹擾觸發青春期的基因。

他表示，自2018年以來，研究人員一直在追蹤台灣青春期縱貫研究（TPLS）的結果。該研究包含了1407名青少年的數據。研究人員發現，在這些青少年中，有481人被診斷為中樞性性早熟。三氯蔗糖會增加男孩中樞性性早熟的風險，而甘草酸、三氯蔗糖和添加糖似乎對女孩的影響更大。

