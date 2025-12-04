恐怖！英國男孩夜歸遭尾隨 公園慘被惡狼性侵

英國一名男童遭惡狼尾隨，最終在公園被性侵得逞。（示意圖／Pexels）





英國發生恐怖性侵案！一名男孩於去年10月，晚上回家時遭到嫌犯尾隨，最終在公園慘遭侵犯。而惡狼在保釋期間，又再對另一名男童伸出狼爪，侵犯得逞，讓家長們人心惶惶，日前法院判決他須關6年半，名字也會終身列入性犯罪者登記名冊。

英國警方指出，嫌犯為20歲的安東尼．蘭切斯特（Anthony Lanchester），去年10月15日，他從被害男童送好友回家後一路跟蹤，尾隨進入附近公園遊樂場後一把抱住男童，性侵得逞。警方於11月底獲報後，在12月初將安東尼逮捕到案。

廣告 廣告

未料安東尼在保釋後，再度於今年4月犯案，侵犯另一名男童遭逮。案件進入司法程序，安東尼在庭審時否認指控，陪審團於今年10月20日裁決，認定他犯下兩項性侵等罪。

法官於當地時間1日判處安東尼6年6個月刑期，同時將他終身列入性犯罪者登記名冊，並無限期地對其發出性侵害預防令（Sexual Harm Prevention Order）。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

川普簽的「台灣保證實施法案」是什麼？7大重點一次看

美參議員車禍身亡！享年45歲 州長下令降半旗哀悼

新／日本北海道爆5.2地震 「震到本州」青森也有感

