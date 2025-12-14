恐怖！販毒集團燒死19歲男 還直播凌虐過程

一名19歲青年疑捲入毒品糾紛，遭多名男子綑綁、酷刑虐待後活活燒死，警方逮捕6名涉案嫌犯。（示意圖／Pexels）





法國南部加爾省今年7月發生一起震驚全國的兇殺案件，一名19歲青年疑捲入毒品糾紛，遭多名男子綑綁、酷刑虐待後活活燒死，整個過程甚至透過即時通訊軟體在社群平台直播。警方調查後，已有6名男子被逮並遭到起訴。

根據《巴黎人》報導，這起凶殺案發生在今年7月，法國嘉爾省尼姆發現一具被焚毀的遺體，同時有毒品犯罪集團在通訊軟體流傳死者被殺過程的駭人影片，死者被纜線綑綁，有被虐打和拖行的痕跡，流傳的影片中死者坐在地上，拍攝者對死者胸口和頭部近距離連開三槍，之後拍攝者對奄奄一息的死者縱火，死者先被潑灑助燃液體後，被打火機點燃燒死。

當地警方調查顯示，死者可能被毒品犯罪集團懷疑與其他敵對勢力勾結，才會引來殺機。死者遺體部分被燒毀後被民眾在距離尼姆約30公里的村莊發現。警方在當地時間本週二再度展開大掃蕩，逮捕了跟這件命案有關的8人，但其中2人因證據不足獲釋。

涉案的6人在當地時間週五正式被起訴，6人中除了1名17歲11個月的未成年人，其他5人都是介於18-27歲的年輕人，還有1人前科累累，有高達19次被判刑的紀錄。目前6人全數已遭羈押。其餘嫌犯依涉案程度，分別遭羈押或裁定司法監管，全案仍持續深入偵辦中。

