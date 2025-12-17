恐怖！賣場麵包藏刀片 德州女「企圖造成嚴重傷亡」遭逮捕

美國一名33歲德州女子卡米爾·本森（Camille Benson）涉嫌在密西西比州比洛克西的兩家沃爾瑪門市的麵包產品中惡意插入刮鬍刀片，目前已遭逮捕並被控企圖造成嚴重傷亡罪名，保釋金高達10萬美元（約315萬8千元新台幣）。

涉嫌在麵包中藏刀片的女子。（圖／美聯社）

據美聯社報導，事件起因於有顧客陸續向沃爾瑪超市回報在購買的麵包中發現刮鬍刀片。根據警方調查，首起案例發生在12月5日，當時一名顧客在沃爾瑪超市購買的麵包中發現刀片並向員工舉報。

類似情況在12月8日再度發生，一名在沃爾瑪社區超市購買麵包的消費者同樣發現產品遭到惡意破壞。執法官員指出，14日又有顧客向沃爾瑪超市投訴後，店員立即檢查商品，結果發現更多麵包遭到動手腳，警方隨即在15日接獲正式報案。

警方已發布新聞稿，緊急呼籲所有曾在沃爾瑪門市購買麵包的民眾務必仔細檢查產品，並立即通報任何異常發現。比洛克西警察局強調，經過調查後認為沒有其他商店成為攻擊目標。

沃爾瑪公司發表聲明回應：「顧客的健康和安全始終是我們的首要任務。我們已將比洛克西受影響門市所有可能受影響的商品下架並進行了徹底檢查。我們感謝執法部門的迅速行動，並將繼續配合他們的調查。」該公司同時表示，如果顧客購買的產品包裝已被破壞，請立即將其丟棄，並可前往當地的沃爾瑪門市辧理全額退款。

