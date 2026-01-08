恐怖！ 路邊遭開車衝撞.球棒威脅 竟是堂兄弟消費糾紛

屏東縣 / 綜合報導

屏東市自由路，昨(7)日晚間一名男子在路邊被開車衝撞，警方一調查發現肇事駕駛竟然是傷者的堂弟，原來堂兄弟兩家都經營餐飲業，日前雙方有消費糾紛，引發口角，心生芥蒂，沒想到堂弟竟然開車蓄意衝撞，撞人後還持球棒下車作勢要繼續攻擊，事後弟弟和同車友人被警方逮捕，全案依殺人未遂罪嫌依法偵辦。

7日晚間8點左右，一名男子走在路邊，下一秒，被後方白色休旅車猛力追撞，男子噴飛到前方，奇怪的是駕駛撞了人後，卻停在現場，第一時間沒有下車，隔了大約一小時，救護車趕到現場將傷者送醫，這通求救電話，是路人幫忙打的，原本以為是單純車禍，但警方追查，發現肇事的陳姓駕駛，竟然是傷者的堂弟。

附近鄰居說：「他(弟弟家)是開湯圓店，他(哥哥家)是魯粿仔跟熱炒，(不會有糾紛嗎)，不，我是不知道啦，(很意外喔)，很意外啊。」陳姓堂兄弟兩家，各自在屏東經營魯粿仔店和湯圓店，兩間店距離450公尺，爆發衝突後，堂兄媽媽發文指出，兒子在事發之前，曾到對方店面要購買湯圓被拒絕，晚上就被衝撞，對方還持球棒作勢繼續攻擊，而當時堂弟負責開車，副駕還有一名李姓嫌犯，兄弟之間為何反目成仇，堂弟只說互看不順眼，家屬也不願多談，警方深入了解，雙方之前因消費糾紛，引發口角。

屏東分局偵查隊副隊長王登永說：「陳姓犯嫌與被害人先前存有嫌隙，於當日晚間在屏東市自由路段發生蓄意衝撞情事，即將陳姓、李姓二嫌查緝到案，全案依殺人未遂，毀損，傷害等罪嫌移送。」兄弟之間之前就有嫌隙，心生芥蒂，卻沒有理性處理，弟弟這一撞，導致哥哥腦震盪手腳擦挫傷，兩人之間的感情裂痕，也再也回不去。

原始連結







