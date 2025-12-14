恐怖！追砍嫌犯是慣竊還曾涉性侵 前科累累遭檢方聲押

這名45歲無業男子是當地頭痛人物，有多項前科紀錄。（圖／TVBS）

屏東發生闖校追砍高中生的嫌犯，被起底是當地的頭痛人物，揮刀追砍路人已經不是第一次，不但是名慣竊還曾涉及性侵案件，有多次妨害公務辱罵員警的紀錄不良紀錄，這回涉犯殺人未遂，遭檢察官聲押。

這名45歲無業男子是當地頭痛人物，有多項前科紀錄。（圖／TVBS）

這名曾姓嫌犯不僅在仁愛國小周邊出現，也經常在距離學校500公尺外的國民運動中心和千禧公園徘徊。附近居民表示，他經常酗酒醉倒在路邊，讓人感到不安。有家長指出，他們曾在國運中心看到這名男子站在紅綠燈下拿刀亂揮，為了安全起見，家長們都會陪伴孩子進入學校。

根據了解，這名45歲的曾姓嫌犯為無業人士，近期常因酗酒而鬧事，且有明顯的暴力傾向。他不僅曾涉及性侵案件，還有入侵住宅偷竊的前科。這名居無定所的男子自稱將附近的玉皇宮當作住所。更令人擔憂的是，他在6年前曾到屏東縣府破壞燈飾，並有多次妨害公務、辱罵員警的不良紀錄。

前科累累的男子依殺人未遂罪送辦，遭檢察官聲押。（圖／TVBS）

面對這樣的情況，當地民眾紛紛表達擔憂。有民眾認為，既然這名男子已是在地列管人物，相關單位本應加強管控。另一位民眾則表示，如果自己的孩子在這一帶活動，確實會感到害怕。

這名前科累累的男子多次進出警局，卻沒有因此改過自新，反而變本加厲。在酒後出現暴力傾向，持刀追砍學生的嚴重行為後，他已被依殺人未遂罪送辦，並遭檢察官聲請羈押。這起事件再次引發民眾對社區安全的關注，以及對問題人物管理機制的討論。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

