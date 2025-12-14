恐怖！醉漢持美工刀「追殺」高中生躲國小保健室保命

屏東市仁愛國小13號舉辦校慶運動會，沒想到中午一名男子持美工刀在學校旁人行道追砍路人。（圖／東森新聞）





屏東市仁愛國小13號舉辦校慶運動會，沒想到中午一名男子持美工刀在學校旁人行道追砍路人，兩名高中生被一路追進仁愛國小內，躲進保健室內求救，但男子不放過，護理人員見狀趕附近學生都拉進保健室內並反鎖，隨後警方趕到將男子壓制逮捕。

下午一點多曾姓男子坐在仁愛國小旁，被警方團團包圍，帶進警局，才讓大家鬆了一口氣。原來13號中午45歲曾姓男子拿著美工刀追殺兩名高中生，兩名高中生說他們在仁愛國小外面的長椅等朋友，相約要去看電影，結果45歲的曾姓男子拿美工刀尾隨，還口出穢言，他跟女同學嚇到，跑進一旁的國小，男同學被追殺2圈，女同學逃到2樓，最後男同學是躲進保健室求救，護士阿姨把保健室反鎖才沒讓男子得逞。

被害高中生父親：「（曾男）靠近他們的時候就覺得怪怪的，然後他的手放進外套裡面，要拿刀子的時候他們就趕快跑了。」

屏東分局副分局長張俊福：「醉漢酒後持美工刀滋擾民眾案件，員警在三分鐘內到場迅速制伏嫌犯。」

由於當時國小正在處辦校慶，也讓學童及民眾飽受驚嚇，事發後被害男高中生則是打電話給爸爸說，有空來派出所嗎，我剛被追殺。

被害高中生父親：「（我兒子）就在校園的操場上面跑，歹徒是一邊拿刀子一邊追，然後一邊說要砍死你啊，當然會危險啊，誰看了都怕。」

據了解曾嫌偵訊後，表示是誤認為高中生是欠他錢的人，才會持美工刀追著兩人，最後被依殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送偵辦。

