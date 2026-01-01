恐怖！醫曝「1類天然食品」大增死亡風險：吃多狠奪命

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，研究指出，保健食品不是食品，吃多了會要人命，而不是救命！」。( 示意圖／freepik)

藥物可以治療或緩和不適症狀，但醫師黃軒表示，在門診、急診，常見民眾有用藥迷思，例如多吃保健食品總沒壞處等。很多人以為，天然的保健食品就會安全，這其實是錯誤的！因為高劑量維他命A、E，會增加死亡率風險，銀杏、薑黃、人參會影響凝血功能。「研究指出，保健食品不是食品，吃多了會要人命，而不是救命！」

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，他在門診、急診、甚至加護病房，常見到一個驚恐畫面：病情惡化不是因為沒吃藥，而是患者吃錯藥了。而這些藥大多不是醫師開立，而是「自費去買的備用藥」。

廣告 廣告

1. 抗生素，感冒先吃再說

很多家庭都會留一點抗生素備用，理由常是「上次醫師開的，好像吃了比較快好」。

但事實上，多數感冒、喉嚨痛是病毒造成；抗生素只殺細菌，對病毒無效。亂吃抗生素會破壞腸道菌相，培養出抗藥性細菌。

2. 止痛藥，多吃一顆比較快好

很多人在頭痛、腰痛、經痛、牙痛時，會自行加量止痛藥，甚至混著吃。但NSAIDs（非類固醇消炎止痛藥）會導致腸胃出血、腎功能急性惡化、心血管事件風險上升。研究指出，止痛藥是最常被低估的藥物毒性來源。

3. 類固醇，吃了比較有力

有些人會私下購買或保留類固醇，當作過敏藥、關節止痛的補藥。這是醫學的大忌，因為類固醇會壓制免疫力、使得血糖飆高、骨質流失，且長期使用可能導致腎上腺抑制。研究明確指出，未經醫囑的類固醇使用，是隱形內分泌紊亂的大災難。

4. 保健食品，多吃總沒壞處

很多人誤以為，維他命、魚油、草本萃取物、酵素粉是天然的，就很安全。但事實上，高劑量維他命A、E會增加死亡率風險，銀杏、薑黃、人參會影響凝血功能，與心臟藥、抗凝血藥交互作用，卻很少人知道。

研究提醒，保健食品不是食品，你吃多了，會要命，不是救命。

5. 以前吃過的藥沒事，現在也OK？

身體隨著年紀增加、肝腎功能變了、新疾病、新藥物加入，過去的安全藥物未必現在也安全。醫學最怕的就是「經驗式用藥」。

6. 先備著吃克流感，比較快好

很多人以為，發燒、痠痛，感覺像流感，家中有克流感，先吃較保險。但事實上，多數「類流感症狀」並不是流感。克流感只對A、B型流感病毒有效。多篇研究指出，在未經醫師評估、未確診流感下，「先備、先吃克流感」帶來的風險，往往大於好處。

黃軒表示，安全的「家庭備用藥」方式如下：

◆只保留「醫師明確指示」的短期用藥

◆不囤抗生素、不留類固醇、不買克流感

◆所有藥品標註「用途、劑量、過期日」

◆定期清藥櫃（至少半年一次）

◆不共用、不轉送、不自行加量

更多三立新聞網報導

「4生肖」馬年犯太歲！恐破財、有血光 專家勸：要戒女色

今年變有錢人！專家揭「元旦招財術」：2色系衣服大開財運

驚！低脂食物→肥胖 醫揭「健康餐」成分：一堆人錯了

黃國昌秀健身成果！醫曝「1處變小」超重要：能防猝死、糖尿病

