恐怖！雪地驚見「白衣女冰雕」 警以為是假人...近看眼珠竟在動

雪地驚見「白衣女冰雕」，警察乍看以為是假人，沒想到走近一看眼珠竟在動。

中國大陸安徽省近日發生一起令人不可思議的急凍生還事件。一名女子在零下低溫的寒夜裡，僅身著單薄睡衣離家，竟在淮河大壩的雪地中獨自站立了整整8個小時。當警方接獲民眾報案趕抵現場時，女子全身覆蓋冰霜、宛如一尊「冰雕」，員警第一時間甚至誤以為是假人，直到看見眼珠轉動才驚覺是活人，緊急將其救出。

乍看以為是假人 近看「眼珠子竟在轉動」

綜合陸媒報導，事發當天早晨7點多，安徽警方接獲民眾報案，指稱在淮河大壩附近的雪地裡，「好像站著一個人」，但因為對方長時間一動也不動，報案人也不敢貿然靠近確認。

警方獲報趕抵現場，遠遠看見雪坑中確實佇立著一個人影，由於當時天寒地凍，戶外是一片白茫茫的雪景，員警起初以為是有人惡作劇放置的模特兒假人，但當員警走近細看時，卻被眼前的景象嚇了一跳，眼珠子竟還在轉動。這是一名身穿單薄睡衣的女子，她的頭髮、眉毛和臉上都已經結了一層厚厚的冰霜，衣服被寒風吹得透心涼，雖然她全身僵硬無法動彈，但，顯示尚有生命跡象。

離家出走8小時 奇蹟未受重傷

「妳怎麼回事？怎麼站在這裡？」員警見狀趕緊上前關切，試圖將她攙扶起來。然而，女子的雙腿因長時間受凍，已經完全僵硬無法彎曲或行走，情況緊急，幾名員警合力將她抬上警車，並立刻開啟暖氣為她回溫。

經初步詢問，女子透露自己是在前一天深夜11點左右離家出走，就這樣在零下低溫的雪地裡站了一整夜，直到隔天早上7點被發現，時間長達8個小時。令人嘖嘖稱奇的是，這名女子在極端低溫下穿著睡衣「抗凍」8小時，經送醫檢查後，身體機能竟無大礙，也未出現嚴重凍傷，連醫生都認為相當幸運，堪稱生命奇蹟。

網友驚呼：這是什麼樣的倔強？

這起事件曝光後，在網路上引發熱烈討論，許多網友對女子的生存能力感到震驚，「我家這邊零下10度，出門一會兒就受不了，她竟然能撐8小時」、「先不說冷不冷，光是這份倔強就讓人害怕」、「這身體素質簡直是鐵打的」。也有不少人感嘆，背後恐怕有不為人知的心酸，「是有多大的委屈或難以言說的心事，才讓她選擇走入風雪？」、「還好報警電話打得及時，挽救了一條生命」。

警方也藉此呼籲，極端天氣下應避免長時間逗留戶外，若遇情緒困擾或危險，應儘早尋求協助，切勿拿生命開玩笑。



