恐怖「預言」畫面曝光！張文犯案場景與漫畫驚悚吻合 網友邊發毛邊擔心一事

台北市19日晚間發生重大隨機殺人事件，27歲因妨礙兵役被通緝的犯嫌張文，傍晚在台北車站捷運M8出口丟出數枚煙霧彈後，前往​中山站百貨南西誠品持刀攻擊路人及店內民眾，釀成4死、6傷的悲劇；張嫌最終從誠品百貨頂樓墜樓身亡，動機仍有待檢警調調查。知名作家LSS在在臉書粉專「LSS 毛球」中提到，此案竟與漫畫作品《燃燒的西太平洋》的爆炸場景高度相似，引發網友熱議。

台北隨機殺人案發生後，引發民眾恐慌，日本媒體也報導了台北隨機殺人事件，精神科醫師沈政男提到，日本稱這類犯案者為「通魔」，這類嫌犯通常有幾點特徵，因捷運殺人案伏法的鄭捷也符合類似狀況。「LSS 毛球」19日晚間在臉書貼出漫畫出自《燃燒的西太平洋》第一集部分內容指出，張文投擲煙霧彈的地點，與漫畫中爆炸的位置幾乎一模一樣，只是一個是在地面、一個在地下。

LSS進一步對比，漫畫爆炸是在台北車站從M7出口望向M8出口的地面上，位置介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置；張文投擲煙霧彈的地點也介於M3出口至M8出口軸的線上，較接近M8的位置。常經過的人可能知道，M7-M3的B1那段區域人較少，適合做攻擊的準備，接著馬上就可以到人多的地方發動。

​LSS提到，北車捷運站淡水線與板南線交會的位置，是人潮最多的地方，漫畫是以此為考量進行繪製的，並選在該地點引爆，莫非那地方冥冥之中是真的適合先隱蔽準備，然後發動攻擊的地方？此文一出引發網友熱議，「看來他也是有做功課的」、「在壓力測試了」、「這巧合讓人發毛啊」、「就說這部是預言書了」、「好奇為何要畫這種漫畫？」但也有人提醒，擔心恐有教唆犯罪之嫌、「如果查到他有買老師的書來看到話不就……」

