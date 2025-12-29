恐怖！餛飩麵湯點餐排隊糾紛失控 男竟拿30公分斧頭狂揮遭壓制

新北市中和區餛飩麵攤29日中午發生衝突，薛姓顧客拿未開封斧頭揮砍陳姓顧客，被趕來的警方逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區29日中午發生傷害案件，54歲薛姓男子與38歲陳姓男子，先後到圓通路某餛飩麵店用餐，而在排隊過程中，薛男認為陳男插隊，竟從機車置物箱內拿出30公分長的未開封斧頭，衝回店內朝陳男揮砍，陳男遭斧頭重擊，在肩膀和手部留下嚴重瘀青，被緊急送醫後已無生命危險，薛男則被趕來的警方逮捕，全案依法送辦。

據了解，薛男與陳男中午12時許一起到該間店排隊點餐，而陳男先一步將點好的菜刀交給店員，薛男認為他插隊，雙方爆發口角衝突並越吵越兇，薛男竟從機車置物箱內拿出斧頭揮砍。

薛男拿起斧頭朝陳男不斷攻擊，陳男肩膀和手臂、手指遭受傷害，留下嚴重瘀青，警方獲報後立刻前往處理，當場逮捕薛男並協助陳男送醫，所幸斧頭並未開封，傷者經救治後已無大礙。

警方在現場查扣一把斧頭，並依現行犯逮捕薛嫌，全案警詢後將依涉嫌傷害現行犯移送新北地方檢察署偵辦。

