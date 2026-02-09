恐怖！2歲男童吃「1物」後血氧狂掉剩63% 醫揪隱形殺手示警：家長一句話成救命關鍵

一名2歲男童在吃「花生」時不慎嗆到，狂咳嗽又呼吸困難，入院後照X光與鼻咽鏡檢查均顯示「正常」，但孩子的血氧卻不斷狂掉。示意圖／取自photoAC

林口長庚醫院兒科急診室日前上演了一場驚心動魄的生命拔河。一名2歲男童在吃「花生」時不慎嗆到，隨後出現劇烈咳嗽與呼吸困難。揪心的是，入院後的X光與鼻咽鏡檢查均顯示「正常」，但孩子的血氧卻不斷狂掉。資深兒科醫師吳昌騰透過這起案例示警，這種在氣管內隨著呼吸上下擺動的異物被稱為「跳舞的花生（Dancing Peanut）」，是兒科急診中最危險的隱形殺手。

檢查正常假象！花生在X光下是「隱形的」

這起意外發生在一個平凡的週日傍晚，家長隨手將幾顆花生餵進2歲孩子口中，怎料，孩子一聲大笑竟將花生吸入氣管，晚間6點45分，孩子被緊急送醫，當時面色難看、呼吸急促。

儘管醫療團隊迅速安排X光檢查，畫面卻顯現一切正常。吳昌騰醫師解釋，「花生是非顯影性的」，在X光下幾乎看不見，這往往會掩蓋真實的威脅，讓醫護與家長陷入「檢查正常」的假象，但孩子的血氧卻在氧氣面罩支撐下，依然呈現極不穩定的波動。

「Dancing Peanut」：致命的球閥效應

午夜時分，戰場移至小兒加護病房（PICU），醫療團隊決定安排軟式支氣管鏡檢查，鏡頭進入氣道的那一刻，真相終於大白，一顆花生正隨著孩子的呼吸，在氣管裡劇烈上下擺動。這就是臨床上著名的「Dancing Peanut」現象：

球閥效應（Ball-valve effect）：異物造成超過70%的氣道阻塞，空氣進得去卻出不來。

血氧雲霄飛車：男童血氧從 97% 一路崩跌至 63%，每一次呼吸都在倒數計時。

硬式支氣管鏡取出「奪命元兇」

隔日清晨，危機持續擴大，花生從氣管滑入右主支氣管，導致右肺瞬間塌陷、縱膈腔偏移。醫療團隊當機立斷，於上午8點39分將孩子推進手術室，採取異物移除的黃金標準「硬式支氣管鏡手術」，在耳鼻喉科醫師精準操作下，這顆折磨孩子整整24小時的花生終於被成功取出。術後，男童血氧重回99%，終於脫離險境。

醫示警：家長的「一句話」是救命關鍵

吳昌騰醫師強調，最危險的異物吸入往往沒有清楚的影像證據，醫護人員與照顧者必須記住以下重點：

1.關鍵病史：家長若說出「他剛剛好像嗆到」，即使X光正常，也絕不能掉以輕心。

2.不尋常哨音：當孩子呼吸聲出現不尋常的哮鳴音（Wheezing），應高度懷疑異物吸入，而非單純感冒。

3.高風險食物：5歲以下幼兒因咀嚼功能未發育完全，應避免餵食花生、堅果、果凍、硬糖果等食物。

這次成功的救援提醒大眾，面對孩童呼吸道異物，「臨床直覺」往往比設備影像更重要。家長的警覺與醫師的果斷，才是從「跳舞的花生」手中搶回生命的關鍵。



